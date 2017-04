Nürtingen Mehrere 10.000 Euro Schaden durch Feuer

Von ps 10. April 2017 - 11:51 Uhr

Am Montagmorgen brennt ein Holzschuppen in Nürtingen komplett aus. Die Brandursache ist unklar. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.





Nürtingen - Ein Feuer, das am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in einem Holzschuppen in der Jakobstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ausgebrochen war, hat einen Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei berichtet, bemerkten Anwohner den brennenden Schuppen und alarmierten die Feuerwehr. Diese brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Einige anrenzende Häuser wurden kurzzeitig evakuiert. Kurz vor 7.30 Uhr war der Brand gelöscht.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Polizei schließt derzeit Brandstiftung aus. Kriminaltechniker ermitteln zur Stunde vor Ort. In dem freistehenden Holzschuppen befanden sich ein Wohnwagen, ein Motorrad und ein Anhänger.