Nürtingen im Kreis Esslingen Mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Von loj 22. Oktober 2016 - 13:19 Uhr

Ein dreister Räuber hat in Nürtingen die Polizei auf Trab gehalten.Foto: dpa

Ein unbekannter Täter hat in Nürtingen zwei junge Männer mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.

Nürtingen - Zwei junge Männer sind in der Nacht zum Samstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) Opfer eines filmreifen Überfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, waren die 22 und 23 Jahre alten Männer gegen fünf Uhr morgens in einer Unterführung zwischen dem Busbahnhof Nürtingen und dem dortigen Park&Ride-Parkplatz unterwegs, als sie von einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurden.

Der Räuber verlangte Geld und alle Wertgegenstände. Nachdem die Männer ihre Handys, Bargeld und EC-Karten herausgegeben hatten, flüchtete der Unbekannte mit einem silberfarbenen, älteren Fahrrad. Die Opfer erlitten einen Schock, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden.

Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß und hatte der Beschreibung zufolge eine v-förmige Figur. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug ansonsten einen hüftlangen, schwarzen Mantel aus Glanzstoff mit einer Knopfleiste über dem Reißverschluss sowie eine schwarze Stretchjeans und schwarze Sneaker-Schuhe.

Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen entgegen.