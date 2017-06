Nürtingen Holzhaus geht in Flammen auf

Von ps 14. Juni 2017 - 12:07 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen bemerkt eine Polizeistreife einen Brand in Nürtingen. Zwei Schuppen und ein angrenzendes Holzhaus stehen in Flammen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand.





9 Bilder ansehen

Nürtingen - Eine Polizeistreife hat am frühen Mittwochmorgen einen Brand in der Gerberstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) festgestellt. Die Polizisten entdeckten gegen 3.17 Uhr, dass in einem Hinterhof zwei Holzschuppen brannten und die Flammen bereits auf ein sich daneben befindliches leer stehendes Holzhaus übergegriffen hatten. Die Außenfassade und der Dachstuhl hatten ebenfalls Feuer gefangen.

Mehr zum Thema

Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen sowie 50 Einsatzkräften an. Der Rettungsdienst kam mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich wurden die umliegenden Gebäude evakuiert. Die Höhe des Sachschadens an dem zum Abbruch vorgesehen Haus und den beiden Schuppen kann noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker rückten am Mittwochmorgen zur Klärung der Brandursache an den Unglücksort aus.