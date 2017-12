Nürtingen Fünfter Einbruch in Bäckerei

Von adt 03. Dezember 2017 - 20:43 Uhr

Möglicherweise ist die Polizei in Nürtingen einem Serientäter auf die Spur gekommen. Foto: dpa

Eine Bäckerei in Nürtingen wird immer wieder von Einbrechern aufgesucht. Nun hat die Polizei jedoch eine heiße Spur.

Nürtingen - Auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden ist am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht ein 29 Jahre alter Mann, der in eine Bäckerei in der Nürtinger Katharinenstraße (Kreis Esslingen) eingebrochen war. Möglicherweise ist die Polizei damit einem Serientäter auf die Spur gekommen. Das zuständige Polizeirevier Nürtingen prüft derzeit, ob der jetzt ins Netz gegangene Täter als Verantwortlicher für eine ganze Reihe von Einbrüchen infrage kommt, die in der zurückliegenden Zeit ausnahmslos ein- und dieselbe Bäckerei in der Katharinenstraße zum Ziel gehabt haben.

Der aktuelle Einbruch ist nach Einschätzung der Ermittler der mittlerweile fünfte in einer Serie, die Ende September begonnen hat. Zuletzt war die Bäckerei nur zwei Tage zuvor, in der Nacht auf Freitag, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter war über ein nach dem letzten Einbruch nur behelfsmäßig mit Holz gesichertes Lagerraumfenster in die Geschäftsräume eingedrungen und hatte aus der Backstube anschließend einen kleineren Bargeldbetrag gestohlen. Im Gegensatz zu den vorausgegangenen Einbrüchen richtete er bei seinen jüngsten Beutezügen keinen nennenswerten Sachschaden an.

Angaben der Nürtinger Polizei zufolge stammt der 29-Jährige aus Albanien und verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Tatverdächtige soll an diesem Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.