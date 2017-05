Nürtingen Exhibitionist belästigt Personen zum wiederholten Mal

Von ps 15. Mai 2017 - 17:15 Uhr

Eine Frau und ein Mann grillen am Beutwangsee, als sich ein Exhibitionist am gegenüberliegenden Seeufer auszieht und onaniert.Foto: dpa

Ein Exhibitionist lässt vor einem Mann und einer Frau am Beutwangsee in Esslingen die Hose runter. Der 59-Jährige hatte die beiden Personen bereits im April belästigt.

Nürtingen - Am Sonntagnachmittag ist am Beutwangsee in Neckarhausen (Kreis Esslingen) ein 59-jähriger Exhibitionist aus Esslingen aufgetreten.

Wie die Polizei mitteilt, waren eine 29-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann gegen 16.15 Uhr beim Angeln und Grillen am See, als sich der 59-Jährige am gegenüberliegenden Seeufer, nur mit Unterhose und Basecap bekleidet, hinsetzte. Er suchte Blickkontakt zu der Frau und dem Mann, zog seine Unterhose aus und onanierte.

Eine weitere unbekannte Frau beschwerte sich daraufhin laut bei dem 59-Jährigen. Als diese erwähnte, die Polizei zu rufen, zog er seine Hose wieder an, setzte sich auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Neckartailfingen und anschließend Richtung Nürtingen davon. Derselbe Mann hatte das Paar bereits am 29. April 2017 exhibitionistisch belästigt.