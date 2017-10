Nürtingen Brennender Gummistiefel löst Feueralarm in Kinderhaus aus

Von jüv 05. Oktober 2017 - 17:20 Uhr

Die Polizei schließt nicht aus, dass es ein zündelndes Kind war, das am Donnerstag einen Kleinbrand im Nürtinger Kinderhaus Pfluggarten verursacht hat. Die Feuerwehr löschte den brennenden Gummistiefel. Verletzt wurde niemand.





Nürtingen - Wegen eines Schwelbrands ist das städtische Kinderhaus Pfluggarten in der Nürtinger Steinengrabenstraße am Donnerstag evakuiert worden. Gegen 11.35 Uhr hatte in einer Abstellkammer, in der Bastelmaterial und Putzmittel aufbewahrt werden, ein brennender Gummistiefel den Alarm eines Rauchmelders ausgelöst. Verletzt wurde niemand, es entstand nur ein geringer Schaden. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein zündelndes Kind das Feuer entfacht hat. In dem Raum sei auch ein Feuerzeug gefunden worden.

Ein Pressesprecher der Stadt Nürtingen erklärte auf Anfrage, dass der Kindergarten ohne Schlüssel nicht von außen zugänglich sei, weshalb der Brand kaum von einem Außenstehenden habe gelegt werden können. Auch die Tür zur Abstellkammer sei verschlossen gewesen und die 40 Kinder in dem durch den Brand gefährdeten Bereich – 18 beim Essen und 22 im Garten – seien von jeweils vier Erzieherinnen beaufsichtigt worden. Dass der Brand dennoch von einem Kind verursacht worden sei, könne „nicht hundertprozentig“ ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr löschte den auf die Abstellkammer begrenzten Kleinbrand und lüftete die Räumlichkeiten, berichtet der Einsatzleiter Rolf Binder von der Freiwilligen Feuerwehr in Nürtingen. Die Erzieherinnen hätten „vorbildlich gehandelt“, lobt er, „als wir ankamen war das Gebäude bereits komplett geräumt“. Der Einsatz habe nur 45 Minuten gedauert. Die Kinder seien wohlbehalten von ihren Eltern abgeholt worden. Einige allerdings hungrig, wie der Pressesprecher der Stadt berichtet. Denn wegen der Rauchentwicklung habe das Essen entsorgt werden müssen. Die Einrichtung blieb nur am Donnerstagnachmittag geschlossen. Am Freitagmorgen sei sie wieder geöffnet.