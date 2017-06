Nürnberg Bullterrier verletzt drei Kinder

Von red/dpa 01. Juni 2017 - 14:55 Uhr

Ein Bullterrier soll in Nürnberg drei Kinder angegriffen haben. (Symbolbild)Foto: dpa

Erneut ist es zu einem Angriff durch einen Hund gekommen: In Nürnberg soll ein ausgerissener Bullterrier am Donnerstag drei Kinder verletzt haben. Gegen die Halterin wurden bereits Ermittlungen eingeleitet.

Nürnberg - Ein ausgerissener Bullterrier hat in Nürnberg drei Kinder mit Bissen verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der junge Hund am Donnerstag unbemerkt von seiner Besitzerin aus dem Staub gemacht. Dabei griff er auf einer Straße plötzlich die Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren an.

Zwei Kinder wurden vor Ort wegen oberflächlicher Verletzungen an Hand und Oberschenkel behandelt, ein Sechsjähriger kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund wurde auf Anordnung der Beamten in ein Tierheim gebracht. Gegen die 32 Jahre alte Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.