Notfall-Sitzung Unter #BuckinghamPalace orakelt das Netz

Von red 04. Mai 2017 - 10:35 Uhr

Journalisten und Schaulustige sind alarmiert und bringen sich vor dem Buckingham Palast in Stellung. Was ist der Grund für das geheimnisvolle Treffen?Foto: AFP

Ein Medienbericht über eine Mitarbeiterversammlung aller Bediensteten des britischen Königshauses hat am Donnerstag zu Spekulationen geführt. Im Netz überschlagen sich die Gerüchte.

London - Eine Meldung aus dem Buckingham Palast hat am Donnerstagmorgen sowohl die britischen Medien als auch die sozialen Netzwerke in helle Aufregung versetzt: Königin Elisabeth II. hat demnach ein kurzfristiges Notfalltreffen einberufen: Hochrangige Bedienstete aus dem gesamten Vereinigten Königreich würden am Morgen im Buckingham Palace erwartet. Da der Grund dieses Treffens bislang geheim ist, gab es sofort Spekulationen um den Gesundheitszustand der Queen und ihres Mannes.

Mehr zum Thema

Manche Reaktionen auf das Notfall-Treffen im Buckingham-Palast sind dagegen mit einem Augenzwinkern zu betrachten:

Inzwischen heißt es, es gebe „keinen Grund für Alarm“, verlautete von einer der königlichen Familie nahe stehenden gut informierten Quelle. Das Rätselraten um den wahren Grund für das Treffen geht jedoch weiter.