Noten für die Roten gegen Köln Zwei VfB-Profis mit der Eins vor dem Komma

Von kap 15. Oktober 2017 - 15:35 Uhr

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler erhielt sowohl von den Lesern als auch von der Redaktion die besten Noten. (Archivbild) Foto: Bongarts

Beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln stachen zwei Spieler der Schwaben besonders heraus – diese erhielten sowohl von den Lesern als auch von der Redaktion Bestnoten.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend einen Wahnsinns-Sieg gegen den 1. FC Köln gefeiert. Anastasios Donis brachte die Schwaben mit 1:0 in Führung und wirbelte stets die Kölner Hintermannschaft durcheinander, das 2:1 durch Chadrac Akolo in der Nachspielzeit setzte schließlich dem Heimfluch der Schwaben gegen die Geißböcke ein Ende.

Und auch Keeper Ron-Robert Zieler hatte mit seiner Glanzparade – ebenfalls in der Nachspielzeit – einen riesigen Anteil am Heimsieg des VfB Stuttgart.

Und so ist es wenig verwunderlich, dass sowohl die Leser als auch die Redaktion Donis sowie Zieler mit Bestnoten bewerteten. Während der griechische Stürmer von den Lesern eine 1,9 und der Redaktion eine 2 bekam, konnte Zieler noch einen draufsetzen: Die Leser benoteten den Keeper mit einer 1,5, die Redaktion bewertete ihn Zieler gar mit einer glatten 1.

Und auch bei den schwächsten Spielern waren sich Leser und Redaktion weitestgehend einig: Andreas Beck (Leser: 3,7; Redaktion: 4), Orel Mangala (Leser: 3,6; Redaktion: 4) und Dennis Aogo (Leser: 3,4; Redaktion: 4).

