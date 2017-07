Nordrhein-Westfalen Feuerwehr muss Jugendliche aus Kleinkindschaukel befreien

Auf einem Spielplatz im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau hat sich eine 14-Jährige in den Korb einer Kleinkindschaukel hineingezwängt und löste damit einen kuriosen Feuerwehreinsatz aus.

Bedburg-Hau - Ein 14-jähriges Mädchen hat sich auf einem Spielplatz im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau in den Korb einer Kleinkindschaukel hineingezwängt - und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Jugendliche steckte in dem Korb fest und konnte sich auch mit Hilfe ihrer Freundin nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Nach einstündigen vergeblichen Befreiungsversuchen alarmierte das Mädchen demnach über das Handy der Freundin die Feuerwehr. Die Rettungskräfte befreiten die 14-Jährige aus ihrer misslichen Lage, in dem sie den Korb der Schaukel behutsam zersägten. Das Mädchen wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut.