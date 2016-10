Nordrhein-Westfalen Drei Tote weil Geisterfahrer Suizid begehen wollte?

Von red/AFP 16. Oktober 2016 - 16:45 Uhr

Bei diesem brutalen Crash in Nordrhein-Westfalen werden drei Menschen getötet.Foto: dpa

Bei einerm tragischen Unfall in Nordrhein-Westfalen sterben drei Menschen. Wollte sich der Verursacher das Leben nehmen?

Dortmund - Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 43 in Nordrhein-Westfalen einen schweren Verkehrsunfall mit drei Toten ausgelöst, möglicherweise mit Absicht. Der Falschfahrer habe nach ersten Zeugenaussagen die Autobahn am Samstagabend zunächst richtig befahren, dann aber in einer Baustelle „stark abgebremst“ und gewendet, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bochum am Sonntag mit. Deshalb werde auch ein möglicher Suizid geprüft.

Nach Behördenangaben kollidierte das Fahrzeug des Falschfahrers zunächst mit einem Audi und dann mit einem VW Golf. Beim Frontalzusammenstoß mit dem zweiten Auto seien sowohl der 36-jährige Falschfahrer als auch der 28-jährige Golf-Fahrer noch an der Unfallstelle getötet worden. Die 24-jährige Beifahrerin aus dem Golf sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Kollision mit dem Audi sei „glimpflich“ ausgegangen.