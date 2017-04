Nordkorea Kim Jong Un lässt erneut Rakete abfeuern

Von red/afp/dpa 28. April 2017 - 23:34 Uhr

Nordkorea soll laut Medienberichten erneut eine ballistische Rakete abgefeuert haben.Foto: AP

Laut südkoreanischen Medienberichten soll das Nachbarland Nordkorea erneut eine ballistische Rakete abgefeuert haben.

Seoul - Nordkorea hat nach einem südkoreanischen Medienbericht erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Dies meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Die nicht näher bezeichnete Rakete sei am Morgen nördlich der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden.

Mit dem sich zuspitzenden Streit über das umstrittene Atom- und Raketenprogramm Pjöngjangs hatte sich erst am Freitag der UN-Sicherheitsrat beschäftigt. Dabei erhöhten die USA den Druck auf Nordkoreas Verbündeten China, eine Abkehr Pjöngjangs von diesem Programm zu erzwingen. Nordkorea hat seit 2006 fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.