Nordbahnhof Stuttgart 56-Jähriger ohrfeigt couragierte Frau in S-Bahn

Von red 14. November 2017 - 14:51 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der S-Bahn (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann beginnt in einer S-Bahn aus heiterem Himmel damit, eine ältere Dame zu beleidigen. Als eine 22-jährige Frau ihn darauf anspricht, ohrfeigt er sie.

Stuttgart - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es am Montagabend gegen 21:20 Uhr in der S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt (Kreis Böblingen) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, beleidigte ein 56-jähriger Mann während der Fahrt eine ihm gegenübersitzende unbekannte ältere Dame. Eine 22-jährige Frau saß zu diesem Zeitpunkt neben dem 56-jährigen Fahrgast und forderte ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin schlug der Mann der Frau unvermittelt ins Gesicht.

Rettungskräfte kümmerten sich um die 22-Jährige

Die Frau erlitt hierdurch eine Rötung am linken Auge und wurde anschließend ärztlich versorgt. Zwei Reisende wählten den Polizeinotruf und folgten dem 56-jährigen Tatverdächtigen, als dieser an der Haltestelle Nordbahnhof die Bahn verlassen hatte. Die unbekannte ältere Dame fuhr weiter mit der S-Bahn in Richtung Weil der Stadt.

Kräfte der Landespolizei nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Der 56-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen. Das Bundespolizeirevier Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, insbesondere nach der älteren Dame. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen genommen.