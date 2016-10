Nobelpreis Das sind die Preisträger 2016

Von red 13. Oktober 2016 - 14:13 Uhr

In diesen Tagen werden die Nobelpreisträger für Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft bekannt gegeben. Wir bieten einen Überblick über die diesjährigen Gewinner des begehrten Preises für Wissenschaftler.





Stuttgart - Die Saison der Nobelpreise hat wieder begonnen. Seit dem 3. Oktober wird nach und nach verkündet, wer mit dem wohl wichtigsten Preis für Wissenschaftler ausgezeichnet wird: So werden dieser Tage die Nobelpreisträger für Medizin, Physik, Chemie, Frieden, Wirtschaft und Literatur bekannt gegeben.

Alle Nobelpreise werden am 10. Dezember überreicht – und zwar größtenteils in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden. Nur der Friedensnobelpreis wird in Oslo überreicht, der Hauptstadt von Norwegen.

Wer hat 2016 einen der begehrten Preise gewonnen? Unsere Bildergalerie zeigt die diesjährigen Nobelpreisträger. Klicken Sie sich durch!