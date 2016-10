Nobelpreis 2016 Wirtschaftsnobelpreis geht an Hart und Holmström

Von red/afp/dpa 10. Oktober 2016 - 12:04 Uhr

Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an Oliver Hart und Bengt Holmström. Sie werden für ihre Arbeiten zum Thema Vertragstheorie ausgezeichnet.





Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Sie werden demnach für ihre Arbeiten zum Thema Vertragstheorie ausgezeichnet.

Alle Nobelpreise werden am 10. Dezember überreicht – und zwar größtenteils in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden. Nur der Friedensnobelpreis wird in Oslo überreicht, der Hauptstadt von Norwegen.