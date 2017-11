Niedersachsen Tierquäler verkleben Ponys die Beine

Von red/dpa 06. November 2017 - 10:26 Uhr

Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei bereits in der Nacht zum Montag vergangener Woche. Foto: dpa

Unbekannte Täter haben im Landkreis Hildesheim zwei Ponys attackiert. Die Tierquäler verklebten den Tieren die Vorderbeine.

Heinde - Auf besonders grausame Weise haben Tierquäler zwei Ponys im Landkreis Hildesheim attackiert. Die Unbekannten verklebten den Tieren auf einer Weide bei Heinde mit einer unbekannten Substanz die Vorderbeine. Die Klebewirkung sei so stark gewesen, dass das Fell an den Beinen komplett habe entfernt werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit.

Mehr zum Thema

Benzin ins Trinkwasser gekippt

Die Täter hätten zudem das Trinkwasser der Ponys mit Benzin kontaminiert. Die Besitzerin habe die Tiere jedoch rechtzeitig daran hindern können, die Flüssigkeit zu trinken. Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei bereits in der Nacht zum Montag vergangener Woche, die Ermittler hatten darüber aber zunächst nicht berichtet. Jetzt suchen sie Zeugen.