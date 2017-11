Niedersachsen Leiche hängt in zwölf Meter Höhe

Von red/AFP 24. November 2017 - 13:16 Uhr

In Buchholz in der Nordheide wurde eine Leiche an einem Strommasten gefunden. Foto: dpa

In Niedersachsen wurde an einem Strommasten in zwölf Meter Höhe eine Leiche entdeckt. Was steckt dahinter?

Buchholz in der Nordheide - In einem Strommast bei Tostedt in Niedersachsen hat ein Spaziergänger einen Toten entdeckt. Die männliche Leiche habe in etwa zwölf Metern Höhe gehangen, teilte die Polizei am Freitag in Buchholz in der Nordheide mit.

Die Hintergründe sind demnach unklar, Hinweise auf ein Verbrechen gab es aber nicht. Der Zeuge fand den reglosen Körper am Donnerstagvormittag und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Feuerwehrleute bargen den Mann mit einer Drehleiter, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Eine erste Leichenschau brachte demnach keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.