Niederlage in Aue KSC fällt wieder auf die Abstiegsränge zurück

Von red/dpa 10. März 2017 - 21:28 Uhr

Trainer Mirko Slomka musste die vierte Niederlage einstecken.Foto: dpa

Der KSC kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Zweiten Liga heraus. Im Erzgebirge gibt es den nächsten Rückschlag für das Team von Trainer Slomka.

Karlsruhe - Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Badener verloren am Freitag vor 7 650 Zuschauern beim bisherigen Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue in einer chancenarmen Partie mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages für die Sachsen schoß der frühere Karlsruher Dimitrij Nazarov nach einem umstrittenen Foulelfmeter in der 36. Minute.

„Für mich ist das ein ganz normaler Pressschlag. Ich kann mich in dem Moment nicht in Luft auflösen, wenn ich den Ball berühre. Pascal Köpke hat auch zugegeben, dass es keiner war“, sagte KSC-Torhüter Dirk Orlishausen, der den spielentscheidenden Strafstoss an seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Köpke verursacht hatte.

Karlsruhe agierte zu vorsichtig

„Aber im Endeffekt ist das Abstiegskampf. Ich hätte den auch angenommen“, räumte der KSC-Kapitän ein. Karlsruhe agierte in der gesamten ersten Spielhälfte zu vorsichtig und vermochte allenfalls in der umkämpften Schlussphase offensiv zu überzeugen.

Der KSC fällt damit vorerst wieder auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Für Trainer Mirko Slomka ist es die vierte Niederlage im siebten Spiel. Aue dagegen zog am KSC vorbei und gab gleich in der ersten Partie unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco den letzten Platz an Arminia Bielefeld ab, das allerdings am Sonntag noch nachlegen kann. Der ehemalige Stuttgarter Jugendcoach Tedesco hatte die Profimannschaft der Auer erst vor wenigen Tagen übernommen.