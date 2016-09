Nick Caves neues Album Der barmende Samariter

Von Jan Ulrich Welke 11. September 2016 - 18:16 Uhr

Nick Cave in dem Dokumentarfilm „One More Time With Feeling“Foto: Kobalt Label

Nick Cave legt mit seiner Band Bad Seeds das düsterste Album seiner Karriere vor. „Skeleton Tree“ ist ein Requiem auf seinen gestorbenen Sohn.

„Nun will die Sonn’ so hell aufgehn/Als sei kein Unglück die Nacht geschehn/Das Unglück geschah nur mir allein/Die Sonne, sie scheinet allgemein.“

(Gustav Mahler – Erstes Kindertotenlied)

Wie kann das Leben weitergehen, wenn das eigene Kind stirbt? Und wie geht man damit um, wenn dieser Schicksalsschlag von der Öffentlichkeit mitverfolgt wird, weil man ein weltberühmter Musiker ist – noch dazu einer, der sich stets extrem bedeckt gehalten hat, was sein Privatleben angeht? Kann man das Trauma kreativ verarbeiten, ohne dass es anmaßend oder mitleidheischend wirkt? Man kann. Friedrich Rückert hat es in seinen Kindertotengedichten versucht, die er nach dem Tod zweier seiner Kinder verfasste. Sie fesselten Gustav Mahlerderart, dass er sie zu einem Liederzyklus vertonte, den Kindertotenliedern, die im Gegensatz zur Rückert’schen Vorlage mit der Erkenntnis enden, dass der Tod zwar mächtig, die Liebe aber noch mächtiger ist.

Ähnlich formuliert es Nick Cave gegen Ende des Dokumentarfilms „One More Time With Feeling“, der den Zuschauer Zeuge einer klangvollen Traumatherapiesitzung werden lässt. Buchstäblich schlicht und ergreifend setzt der Regisseur Andrew Dominik dies in Schwarzweißbildern in Szene; Aufnahmen am Küchentisch montiert er mit Gesprächspassagen in einem fahrenden Auto, Dialogen Caves mit seiner Frau Susie Bick, Probenpassagen aus dem Aufnahmestudio und den Einspielungen der Songs des neuen Albums. Nur wenige Worte fallen in diesem so behutsamen wie eindringlichen Film, doch sie wiegen schwer und zeigen, wie sehr der Tod seines Sohnes Cave gebeutelt hat und wie schwer den australischen Musiker dieser Schicksalsschlag noch immer mitnimmt.

Der Film „On More Time With Feeling“ dokumentiert die Entstehung des Albums

Dieser Film hat das Rätselraten beendet, das im Vorfeld um ihn entfacht wurde. Zu sehen war er nach seiner Weltpremiere in der vergangenen Woche beim Filmfest in Venedig – wo er außerhalb der Wettbewerbskonkurrenz gezeigt wurde – nur ein einziges Mal: am Donnerstagabend in achthundert ausgewählten Kinos rund um den Globus. Er ist gewissermaßen der Schlüssel zum Schloss, der Türöffner zur Gedankenwelt des Nick Cave. Ihm war es ein dringendes Bedürfnis, das Werden dieses Albums sowie seine dazugehörigen Gedanken filmisch dokumentieren zu lassen, um zunächst einen Film für einen Musiker sprechen zu lassen – und zwar genau am Vorabend des dann am Freitag erschienenen Albums „Skeleton Tree“.

Gänzlich beendet ist die Rätselei um diesen Film jedoch noch nicht. Die Logik der Abfolge erscheint aus Nick Caves künstlerischer Sicht absolut zwingend, zumal sie – bei aller sie umwehenden Tragik – in ihrer Umkehrung des von Spielfilm-DVDs bekannten Prinzips von Werkpräsentation und anschließender „Making of“-Bonusdokumentation ein rezeptionsästhetischer Glücksfall für die Popmusikhistorie ist. Das Interesse an diesem künstlerischen Experiment spricht auch für sich: Der große Saal des Stuttgarter Cinemaxx-Kinos war am Donnerstagabend bestens gefüllt. Grob gesprochen könnte man also sagen, dass Nick Cave seinem interessierten Publikum eine faire Chance gegeben hat. Umgekehrt wäre es im wahrsten Sinne des Wortes vergebene Liebesmüh’ und unendlich schade, wenn dieser so beeindruckende, das Album so vorzüglich ergänzende Film nach seiner einmaligen Vorführung im Archiv verschwände. Die sich aufdrängende Lösung, den Film als DVD dem Album beizugeben, haben Künstler und Plattenfirma nämlich nicht gewählt. Einstweilen jedenfalls, denn da ist das letzte Wort hoffentlich noch nicht gesprochen.

„Let us go now, my darling companion/Set out for the distant skies/ See the sun, see it rising/ Rising in your eyes.“

Nick Cave & The Bad Seeds – „Distant Sky“