News-Blog zum Anschlag in Manchester Polizei geht bisher von Einzeltäter aus

Von red/dpa/ap/afp 23. Mai 2017 - 10:15 Uhr

Bei einer Explosion nach einem Pop-Konzert von Ariana Grande in Manchester sind zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Wir halten Sie in unserem News-Blog auf dem Laufenden.





London - Bei einer Explosion nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester sind zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Die Polizei behandelt den Vorfall als Terrorakt. Alle aktuellen Entwicklungen zu dem Thema lesen Sie in unserem Ticker.

9.59 Uhr

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Opfern und Verletzten sein Mitgefühl ausgedrückt. Die Nachrichten über das mörderische Attentat erschütterten ihn, teilte Steinmeier am Dienstag mit.

In Gedanken sei er bei den Opfern und Verletzten und auch bei denen, die um einen nahen Menschen trauerten oder fürchteten. „Wir sind dem britischen Volk in diesem tragischen Moment besonders verbunden.“

9.45 Uhr

Der aus Manchester stammende frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher (44, „Wonderwall“) hat den Anschlagsopfern und ihren Familien sein Mitgefühl ausgesprochen. Er sei „total geschockt und absolut am Boden zerstört“ über die Ereignisse in der Stadt, schrieb Gallagher am Dienstagvormittag auf Twitter. Er sende „Liebe und Licht“ an alle Betroffenen.

9.36 Uhr

Die Londoner Polizei überprüft Bürgermeister Sadiq Khan zufolge die Sicherheitsmaßnahmen für die Hauptstadt. Die Präsenz der Polizei auf den Straßen werde erhöht, twittert Khan.

9.31 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Entsetzen geäußert. „Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen“, teilte die CDU-Vorsitzende am Dienstag mit. Ihre Anteilnahme gelte allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung.

„Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen“, sagte Merkel demnach weiter. Den Menschen in Großbritannien versicherte sie: „Deutschland steht an Ihrer Seite.“

9.10 Uhr

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter seine Bombe allein gezündet hat. Jetzt gelte es herauszufinden, ob er Teil eines Netzwerks war, sagte Ermittler Ian Hopkins am Dienstagmorgen.

Der Attentäter, der eine selbstgebastelte Bombe bei sich trug, starb laut Polizei bei der Explosion. Hopkins rief die Menschen dazu auf, bei dem Täter nicht über Einzelheiten zu spekulieren oder Namen ins Spiel zu bringen.

8.59 Uhr

Die Flaggen am britischen Regierungssitz wehen auf halbmast. In der Londoner Downing Street seien die Flaggen im Gedenken an die Toten und Verletzen auf halbmast gesetzt worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstagmorgen.

8.58 Uhr

Unter dem Hashtag #Manchestermissing suchen Angehörige und Freunde nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester im Internet nach Vermissten. Vor allem Fotos von Kindern und Jugendlichen wurden bis Dienstagmorgen bei Twitter gepostet. Die Sängerin Ariana Grande (23), die am Montagabend in der Manchester Arena aufgetreten war, gilt als Teenie-Star und hat in dieser Altersgruppe besonders viele Fans. Auch einige Stars teilten Vermisstenanzeigen, darunter die US-Sängerin Pink (37).

Unter #RoomForManchester boten unterdessen Twitter-Nutzer Betroffenen einen Platz in ihren Wohnungen an. Dutzende Kinder sollen unterdessen in nahegelegenen Hotels Unterschlupf gefunden haben.

8.07 Uhr:

Bei dem Anschlagsind laut Polizeiangaben mindestens 22 Menschen getötet worden. 59 weitere seien verletzt worden, sagte Polizeichef Ian Hopkins. Unter den Todesopfern befinden sich laut Polizei auch Kinder.

8.06 Uhr:

Der Angriff war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

8.02 Uhr:

Die britische Innenministerin Amber Rudd hat die Explosionals „gezielten Angriff“ bezeichnet. Die Explosion bei dem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sei ein „barbarischer Angriff, der absichtlich abzielt auf einige er Verwundbarsten in unserer Gesellschaft - junge Menschen und Kinder bei einem Popkonzert“, sagte Rudd in einer am Dienstamorgen veröffentlichten Mitteilung. Manchester sei bereits früher Ziel von Terrorismus gewesen. Dieser Angriff solle Angst schüren und spalten. „Aber das wird ihm nicht gelingen.“

Die Ministerin sprach den Familien und Opfern ihr Mitgefühl aus und lobte die Arbeit der Rettungskräfte. Im Sicherheitskabinett der Regierung würden weitere Informationen über diesen Angriff zusammengetragen, sagte Rudd, mehr könne sie derzeit nicht dazu sagen. Die Bevölkerung solle wachsam bleiben, aber keine Angst haben.

7.32 Uhr:

Premierministerin Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn haben ihre Kampagnen nach der Explosion in Manchester bis auf Weiteres unterbrochen. Corbyn teilte am Dienstag mit, dass er sich mit May auf ein Aussetzen des Wahlkampfes verständigt habe. Er sei entsetzt über die Ereignisse in Manchester. Auch der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Auftritt in Gibraltar nach dem Vorfall ab. Am 8. Juni wählen die Briten ein neues Parlament.

5.17 Uhr:

US-Popstar Ariana Grande hat sich nach dem mutmaßlichen Anschlag nach ihrem Konzert in englischen Stadt Manchester erschüttert gezeigt. „Aus tiefstem Herzen, ich bin so so traurig. Ich habe keine Worte“, schrieb die Sängerin am Dienstag beim Kurzbotschaftendienst Twitter.

5.12 Uhr:

Nach der Explosion bei einem Popkonzert im britischen Manchester haben Angehörige von Konzertbesuchern die sozialen Netzwerke genutzt, um Informationen über ihre Freunde und Verwandten zu bekommen. Auf Twitter und Instagram veröffentlichten sie Fotos und fragten um Hilfe - Bewohner in Manchester reagierten und gaben Details weiter, wo gestrandete Musikfans untergebracht worden waren.

4.44 Uhr:

Die amerikanische Popsängerin Ariana Grande ist bei der verheerenden Explosion unmittelbar nach ihrem Konzert im britischen Manchester unverletzt geblieben. „Ariana ist okay“, sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der Tageszeitung „Los Angeles Times“. „Wir sind weiterhin dabei zu untersuchen, was passiert ist.“

4.27 Uhr:

Die Polizei von Manchester arbeitet nach eigenen Angaben mit Anti-Terroreinheiten und Geheimdiensten zusammen, um die Explosion während eines Konzertes am Montagabend aufzuklären. Zuvor hatte die Polizei bereits am frühen Dienstagmorgen angekündigt, das Ereignis werde als Terrorfall behandelt - so lange, bis andere Erkenntnisse vorlägen.

4.23 Uhr:

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag eine Krisensitzung der Regierung abhalten. Sie drückte den Angehörigen der Explosionsopfer von Manchester ihr Mitgefühl aus. „Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten“, erklärte May am Dienstagmorgen.

3.29 Uhr:

Nach Angaben der Veranstalter hat sich die Explosion nach dem Konzert in Manchester in einem öffentlichen Raum außerhalb der Konzerthalle ereignet. Die Polizei sprach bereits zuvor vom Foyer als Explosionsort. Sie geht zunächst von einem Terroranschlag aus, bei dem mindestens 19 Menschen ums Leben kamen.