Newsblog zur Bundestagswahl 2017 Das müssen Stuttgarter wissen

Von red/dpa 22. September 2017 - 10:00 Uhr

Wahlunterlagen für die Bundestagswahl 2017 Foto: dpa-Zentralbild

Am 24. September wählen auch die Stuttgarter den Deutschen Bundestag. Alle Informationen zur Wahl, die für Stuttgart wichtig sind, finden Sie in unserem Newsblog.

Stuttgart - Die Wahlberechtigten in Stuttgart geben am 24. September ihre Stimmzettel für die Bundestagswahl 2017 ab. Wir halten Sie in unserem Newsblog über alle wichtigen Geschehnisse in Stuttgart rund um die Bundestagswahl auf dem Laufenden.