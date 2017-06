Newsblog zu tödlichem Vorfall in London Opfer gehören alle muslimischer Gemeinde an

Von red/dpa/AP/AFP 19. Juni 2017 - 10:17 Uhr

Ein Van fährt in eine Gruppe von gläubigen Muslimen im Norden von London, ein Mensch stirbt. Die Anti-Terror-Einheit wird für Ermittlungen eingeschaltet, doch vieles ist noch im Unklaren. Alle Entwicklungen im Newsblog.





London - In London ist in der Nacht zum Montag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Polizeiangaben wurde ein Mann getötet, acht weitere Passanten wurden verletzt. In unserem Newsblog berichten wir über alle aktuellen Entwicklungen zum tödlichen Vorfall in London.

10:06 Uhr

Die Opfer der Attacke mit dem Lieferwagen im Norden Londons gehören alle der muslimischen Gemeinde an. Das sagte Neil Basu von Scotland Yard am Montagmorgen vor Journalisten. Es gebe außer dem Fahrer keine weiteren Verdächtigen. Man habe auch keine Waffen wie etwa Messer bei dem Fahrer des Lastwagens gefunden. „Das war eine Attacke auf London und alle Londoner“, sagte Basu weiter. Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick kündigte angesichts des Vorfalls an, dass zusätzliche Beamte im Einsatz sein würden, auch in der Nähe von muslimischen Einrichtungen.

10:04 Uhr

Die EU-Kommission hat die Attacke auf Menschen in der Nähe einer Moschee in London scharf verurteilt. „Jenen, die unsere Gemeinschaften spalten wollen, müssen wir uns mit Einigkeit entgegenstellen“, erklärte Kommissar Dimitris Avramopoulos am Montag über Twitter. In der Nacht war in London ein Lieferwagen in eine Menschenmenge in der Nähe einer Moschee im Stadtteil Finsbury Park gerast. Anti-Terror-Spezialisten übernahmen die Ermittlungen.

10:03 Uhr

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat den Rammstoß eines Vans in eine Fußgängergruppe bei einer Moschee in seiner Stadt als „schrecklichen Terrorangriff“ bezeichnet. Dabei wurde in der Nacht zum Montag ein Mensch getötet, zehn Personen wurden verletzt. Premierministerin Theresa May sprach von einem „möglichen Terroranschlag“. Sie setzte für den Vormittag ein Krisentreffen an. Auch die Polizei erklärte, der Zwischenfall trage alle Anzeichen eines terroristischen Vorfalls.

08:44 Uhr

Das muslimische Londoner Gebetshaus, vor dem ein Lieferwagen in der Nacht in eine Gruppe von Fußgängern gefahren ist, hat den Vorfall verurteilt. „Wir haben über Jahrzehnte sehr hart für eine friedliche und tolerante Gemeinschaft hier in Finsbury Park gearbeitet und verurteilen schärfstens jeden Akt des Hasses, der versucht, unsere wunderbare Gemeinschaft zu spalten“, heißt es in einer Mitteilung, die das Muslim Welfare House im Stadtteil Finsbury Park am Montagmorgen im Internet veröffentlichte. Die Verantwortlichen riefen zur Ruhe auf: „Spekulationen über den Vorfall sind nicht hilfreich. (...) Die Polizei sollte Zeit bekommen, ihren Job zu machen.“

07:19 Uhr

Der Mann, der in der Nacht zum Montag in London in eine Gruppe von Muslimen gefahren ist, wurde zunächst von Passanten festgehalten. Nach Polizeiangaben wurde der 48-Jährige inzwischen in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein Geisteszustand werde überprüft. Augenzeugen berichteten, dass der Täter groß und hellhäutig sei.

07:17 Uhr

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat den Zwischenfall vor einem muslimischen Gemeinschaftshaus als Terroranschlag bezeichnet. „Die Londoner Polizei ist nach einem fürchterlichen Terroranschlag auf unschuldige Menschen in Finsbury Park im Einsatz“, schrieb er am frühen Montagmorgen auf Facebook. Die kompletten Details seien noch nicht bekannt, „aber das war klar ein gezielter Angriff auf unschuldige Londoner, von denen viele gerade die Gebete während des heiligen Monats Ramadan beendeten“, schrieb Khan weiter. Seine „Gedanken und Gebete“ seien bei allen Betroffenen.

07:15 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will nach dem blutigen Zwischenfall in London noch am Montagmorgen eine Krisensitzung einberufen. Die Polizei behandele die Geschehnisse nahe einer Moschee als möglichen Terroranschlag. Ein Minivan war in der Nacht im Norden Londons in eine Menschenmenge gefahren. Eine Person kam dabei ums Leben, zehn Menschen wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.