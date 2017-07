News-Blog zum Trauerakt für Helmut Kohl Deutschland und Europa nehmen Abschied

Von red/pj 01. Juli 2017 - 10:13 Uhr

Der verstorbene Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl wird am 1. Juli in Speyer beigesetzt. In Straßburg gibt es einen europäischen Trauerakt. In unserem Newsblog erhalten Sie alle aktuellen Informationen rund um das Geschehen.





Stuttgart/Speyer - Der am 16. Juni in Ludwigshafen-Oggersheim verstorbene Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl wird am Samstag, 1. Juli, in Speyer beigesetzt. Zuvor gibt es einen europäischen Trauerakt in Straßburg, von wo aus der Sarg anschließend nach Deutschland geflogen wird.

Kritik an den Plänen gibt es von Kohls ältestem Sohn Walter, der die Pläne ablehnt und nicht an der Trauerfeier teilnehmen will. Alle aktuellen Entwicklungen und Informationen zu dem Trauerakt finden Sie hier in unserem Newsblog.