News-Blog zur Niederlande-Wahl Rutte: „Ein Fest für die Demokratie“

Von red/dpa/AP/AFP/rtr 15. März 2017 - 23:49 Uhr

Der amtierende Ministerpräsident und Wahlgewinner Mark Rutte.Foto: dpa

Die Niederlande wählen ein neues Parlament. Alle aktuellen Entwicklungen zur Wahl finden Sie in unserem News-Blog.

Den Haag/Amsterdam - Gespannt schaut die Welt an diesem Mittwoch in die Niederlande, wo ein neues Parlament gewählt wird. Werden die Rechtspopulisten auch hier punkten können? Das Wahlergebnis könnte richtungsweisend für andere Länder Europas sein.

Über die jüngsten Entwicklungen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

15. März, 23:51 Uhr

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sieht in seinem Sieg bei den Parlamentswahlen ein Ende „der falschen Form des Populismus“. Rutte hatte am Mittwoch ersten Prognosen zufolge überraschend deutlich seinen rechtspopulistischen Herausforderer Geert Wilders hinter sich gelassen.

Die Niederlanden hätten „Stop!“ gesagt, nachdem Großbritannien für den Brexit gestimmt habe und die USA Donald Trump zum Präsidenten gewählt hätten, sagte Rutte vor Unterstützern bei einer Wahlparty in Den Haag. „Wir wollen auf dem Kurs bleiben, den wir haben - sicher und stabil und erfolgreich“, sagte Rutte.

15. März, 23:28 Uhr

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat das Abschneiden seiner rechtsliberalen Partei bei der Parlamentswahl als „großartig“ bezeichnet. In Anspielung auf das Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders sagte Rutte am Mittwochabend in Den Haag: „Das war heute ein Fest für die Demokratie.“ Der niederländische Wähler habe Nein gesagt „zu der falschen Art von Populismus“.

15. März, 23:25 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den niederländischen Premier Mark Rutte zur Wiederwahl beglückwünscht. Sie habe dem rechtsliberalen Politiker telefonisch gratuliert, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Twitter. Wörtlich zitierte er Merkel mit den Worten: „Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer.“

Kanzlerin #Merkel hat @markrutte telefonisch gratuliert. "Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer." — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. März 2017

15. März, 23:12 Uhr

Der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni hat sich erleichtert über das pro-europäische Votum der Niederländer gezeigt. „Kein #Nexit. Die Anti-EU-Rechte hat die Wahlen in den Niederlanden verloren“, schrieb der Ministerpräsident am Mittwochabend auf Twitter. Gemeinsam müsse die Europäische Union nun verändert und „wiederbelebt“ werden.

15. März, 23:08 Uhr

Die Partei des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte erwartet nach der Parlamentswahl eine schwierige Regierungsbildung. „Die Koalitionsverhandlungen hier sind berühmt für ihre Länge“, sagte der VVD-Abgeordnete Han ten Broeke am Mittwochabend am Rande einer Wahlparty in Den Haag. Derzeit habe seine Partei noch keine bevorzugten Partner auserkoren.

Nach ersten Prognosen wird die Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) von Rutte trotz starker Verluste stärkste Partei im neuen Parlament werden. Eine Fortführung der bisherigen großen Koalition ist allerdings ausgeschlossen, da der sozialdemokratische Bündnispartner ersten Zahlen zufolge noch deutlich stärker abgestraft wurde.

Mit Blick auf das unerwartet mäßige Abschneiden der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders sagte ten Broeke, er hoffe nun auf ähnliche Ergebnisse bei der bevorstehenden Präsidentenwahl in Frankreich und der Bundestagswahl in Deutschland. Die Wahl in den Niederlanden habe gezeigt, dass verantwortungsvolle Politik den Populismus schlagen könne.

15. März, 22:33 Uhr

Die Grünen haben ihren niederländischen Parteifreunden zum deutlichen Stimmenzuwachs gratuliert. „Menschlichkeit gewinnt!“, hieß es am Mittwoch auf dem Twitter-Account der Partei. „Toller Wahlerfolg für Jesse Klaver und Groenlinks.“ Die niederländischen Grünen mit Spitzenkandidat Klaver konnten sich laut Prognosen von 4 auf 16 Sitze verbessern.

15. März, 22:29 Uhr

Hohe Beteiligung nach hartem Wahlkampf: Schätzungen zufolge haben 82 Prozent der 12,9 Millionen niederländischen Wahlberechtigten am Mittwoch ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgegeben.

15. März, 22:28 Uhr

Das Auswärtige Amt hat sich erleichtert über den Wahlausgang in den Niederlanden geäußert. „Die Niederländer haben den anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt“, erklärte das Ministerium am Mittwochabend im Online-Dienst Twitter. „Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes Europa.“

Die Niederländer haben den anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt. Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes #Europa! #tk2017 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 15. März 2017

Die niederländischen Sozialdemokraten sind laut erster Prognose großer Verlierer der Parlamentswahl. Die PvdA von Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem stürzte der Ipsos-Nachfrage zufolge von einst 38 auf nur noch neun Sitze ab.

Als Koalitionspartner der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte wurde sie offenbar hauptsächlich für vier Jahre Sparpolitik abgestraft. Zwar verlor auch die VVD zehn Sitze, sie bleibt aber mit 31 Mandaten stärkste Fraktion im Parlament mit 150 Abgeordneten.

Wirtschaftsstaatssekretärin Sharon Dijksma sprach von einem „enormen Schlag für uns alle und ich denke, alle Sozialdemokraten haben an diesem Abend einen Kratzer an ihrer Seele erlitten.“ Die PvdA habe vier Jahre versucht, das Land fair und vernünftig aus der Wirtschaftskrise zu lotsen, „aber die Ergebnisse davon sind nicht überzeugend unseren Wählern dargebracht worden“.

15. März, 22:10 Uhr

Rechtspopulist Geert Wilders hat kämpferisch auf den Dämpfer bei der Wahl in den Niederlanden reagiert. „Rutte ist mich noch lange nicht los“, schrieb der PVV-Kandidat mit Blick auf Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwochabend auf Twitter. Den ersten Prognosen zufolge bleibt Ruttes rechtsliberale Partei VVD erste Kraft im Parlament, mit klarem Vorsprung auf Wilders Freiheitspartei. Wilders bedankte sich zugleich bei seinen Wählern. „Wir haben Sitze dazugewonnen! Der erste Sieg ist geschafft!“, schrieb der 53-Jährige.

15. März, 21:49 Uhr

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wertet die Prognosen zur Niederlandewahl als empfindlichen Schlag für alle antieuropäischen Populisten. „Die seriöse Politik der bürgerlichen Kräfte hat sich in den Niederlanden ausgezahlt“, erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine gute Nachricht für alle politischen Kräfte der Mitte und für Europa.“ Klartext in der Sache und strikte Abgrenzung von Radikalen seien der richtige Weg.

15. März, 21:48 Uhr

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Wahlausgang in den Niederlanden als Erfolg für Europa bewertet. Es sei ein gutes Zeichen, dass ein rechtsextremer Kandidat wie Geert Wilders nicht gewonnen habe, sagte Gabriel am Mittwochabend am Rande einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Wolfenbüttel. Auch für die kommende Frankreich-Wahl stimme ihn das Ergebnis in den Niederlanden optimistisch.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, den ersten Prognosen zufolge habe die überwältigende Mehrheit der Niederländer der „Hetze von Geert Wilders und seiner unsäglichen Haltung gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen“ eine klare Absage erteilt. „Das ist eine gute Nachricht für Europa und für die Niederlande.“

15. März, 21:44 Uhr

CSU-Chef Horst Seehofer hat erleichtert auf die Prognosen zur Wahl in den Niederlanden reagiert. „Bei Wahlen mit nationalen Bedeutungen bekommen die seriösen bürgerlichen Parteien Zuspruch, wenn sie den Menschen überzeugende Antworten auf ihre Fragen geben“, sagte Seehofer am Mittwochabend in Moskau.

15. März, 21:41 Uhr

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat den Niederländern euphorisch zur ersten Wahlprognose gratuliert. „Niederlande, oh Niederlande, du bist ein Champion! Wir lieben Oranje für sein Handeln und sein Tun! Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis!“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15. März 2017

15. März, 21:38 Uhr

Der liberale Europaparlamentarier Guy Verhofstadt hat den prognostizierten Wahlsieg des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte begeistert begrüßt. „Tolle erste Prognose“, twitterte der ehemalige belgische Ministerpräsident am Mittwochabend. „Proeuropäische Parteien im Aufschwung.“ Damit blieben die Niederlande eine liberale und proeuropäische Hochburg, schrieb er.

1st exit polls great! @VVD by far the biggest. @D66 up by a lot. Pro European parties on the rise. NL remains liberal & pro-Eur. stronghold! pic.twitter.com/C1XvIwe0wT — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 15. März 2017

Ruttes rechtsliberale Partei VVD ging nach der erste Prognose aus der Wahl am Mittwoch als stärkste Kraft hervor und lag deutlich vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders, der gegen den Islam und gegen die Europäische Union Wahlkampf gemacht hatte.

15. März, 21:15 Uhr

Laut den jüngsten Prognosen zeichnet sich ein deutlicher Sieg der rechtsliberalen Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte ab. Die rechtspopulistische Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders landete bei der Abstimmung gemeinsam mit zwei weiteren Parteien auf dem zweiten Platz, wie der TV-Sender NOS am Mittwochabend unter Berufung auf Nachwahlbefragungen meldete. Die VVD sicherte sich demnach 31 Sitze, während die PVV mit 19 Sitzen gleichauf lag mit der christdemokratischen CDA und der sozialliberalen D66.

15. März, 21:04 Uhr

In den Niederlanden ist die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte einer Prognose zufolge als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders blieb demnach weit hinter den Erwartungen zurück, hieß es Mittwochabend im niederländischen Fernsehen.

15. März, 20:30 Uhr

Die Beteiligung an der Parlamentswahl scheint deutlich höher auszufallen als bei der vorigen Wahl 2012. Um 19.15 Uhr hatten am Mittwochabend nach Angaben des Umfrageinstituts Ipsos 69 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt erst 60 Prozent gewesen, es wurde schließlich eine Wahlbeteiligung von knapp 75 Prozent erreicht. Die Wahllokale bleiben noch bis 21.00 Uhr geöffnet.

15. März, 18:14 Uhr

Die Beteiligung an der Parlamentswahl scheint hoch auszufallen. Niederländische Medien berichteten am Mittwoch über lange Schlangen vor Wahllokalen. Nach Angaben des Umfrageinstituts Ipsos hatten um 15.45 Uhr 43 Prozent der Wahlberechtigten gewählt, bei der vorigen Wahl 2012 waren es zu diesem Zeitpunkt erst 37 Prozent gewesen.

"Wir hatten es schon lange nicht mehr, dass die Leute Schlange standen", sagt man mir in einem Wahllokal. #DutchElection #Niederlande pic.twitter.com/OcZZAuIqlV — Markus Preiß (@markuspreiss) 15. März 2017

Die Wahllokale sind bis 21.00 Uhr geöffnet. Viele Niederländer gehen erfahrungsgemäß auf dem Weg von der Arbeit nach Hause im Wahllokal vorbei. In einigen Wahllokalen mussten bereits „stembusstampers“ - Urnenstampfer - eingesetzt werden, mit denen die Wahlzettel zusammengedrückt werden. Dabei werden die Stimmzettel meist mit einer Holzlatte nach unten gepresst. Manchmal steigt auch ein Wahlhelfer in die Wahlurne und stampft die Stimmzettel mit den Füßen zusammen. Weil so viele Parteien mitmachen, sind die Wahlzettel dieses Mal besonders dick.