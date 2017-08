News-Blog zum Terror in Barcelona Verdächtiger offenbar in Lokal verschanzt

Von red/dpa/AFP 17. August 2017 - 19:34 Uhr

Bei einem Terroranschlag in Barcelona sollen mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, berichten Medien. In unserem News-Blog halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden.





Barcelona - Bei einem Anschlag im Zentrum von Barcelona, bei dem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist, hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Das teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Ein Großaufgebot suche nach dem Täter.

Alle Entwicklungen zum Anschlag gibt es hier bei uns im News-Blog.

* Ein Lieferwagen ist in Barcelona in eine Menschenmenge gerast

* Mindestens ein Mensch ist getötet worden, zahlreiche wurden verletzt.

* Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus.

19.33Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Schulz „geschockt“

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat entsetzt auf den Terroranschlag in Barcelona reagiert. „Geschockt und wütend über Nachrichten aus Barcelona. Ein feiger Anschlag auf unsere Werte! Meine Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen“, twitterte Schulz am Donnerstagabend.

19.28 Uhr: Deutscher berichtet über seine Erlebnisse

Ein deutscher Augenzeuge berichtete, in der Innenstadt von Barcelona seien an mehreren Stellen Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt, der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Ihm seien Leute entgegengerannt gekommen.

„Bei den Leuten im Gesicht war Chaos“, sagte Zeitler. Die Polizei habe mit Bändern die Straße abgesperrt. Er habe gesehen, dass Einkaufswagen verstreut herumlagen. „Und eine Person lag verletzt oder tot, ich weiß es nicht, auf dem Boden.“ Die Polizei sei auch fast in Panik gewesen.

19.28 Uhr: Außenminister Gabriel erschüttert

Außenminister Sigmar Gabriel hat mit Entsetzen auf den Terroranschlag in Spanien reagiert. „Bin tief erschüttert über Nachrichten aus Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen“, teilte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Angaben des Außenministeriums via Twitter mit.

19.20 Uhr: Zahl der Toten bleibt unklar

Bei dem Terroranschlag hat es nach offiziellen Angaben mindestens einen Toten und 32 Verletzte gegeben. Die Zahl der Todesopfer werde aber wahrscheinlich weiter steigen, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz. Medien berichteten von mindestens zwölf Toten.

19.20 Uhr: Solidarität aus Nizza und Paris

Nach dem Terroranschlag in Barcelona haben die Bürgermeister von Paris und Nizza ihre Solidarität mit der spanischen Stadt bekundet. Die beiden französischen Städte waren in den vergangenen Jahren selbst von schweren Anschlägen erschüttert worden. „Trauer und Empörung angesichts des Terrorakts, der gerade in Barcelona geschehen ist“, schrieb die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo am Donnerstagabend auf Twitter. „Barcelona und Paris sind Städte des Teilens, der Liebe und der Toleranz. Diese Werte sind stärker als dieser abscheuliche und feige Terrorismus.“

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, erklärte seinerseits auf Twitter: „Entsetzen nach der terroristischen Attacke in Barcelona. (...) Unterstützung für die Opfer dieses schändlichen Angriffs.“ Die Lieferwagen-Attacke in Barcelona weckt Erinnerungen an den Anschlag von Nizza: In der Mittelmeer-Stadt war am 14. Juli 2016 ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.

19.10 Uhr: Verdächtiger angeblich in Lokal verschanzt

Der mutmaßliche Fahrer des Lieferwagens soll sich in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes in Barcelonas Stadtzentrum verschanzt haben, schreibt die spanische Zeitung „La Vanguardia“. Er sei bewaffnet und befinde sich in dem Lokal „Luna de Istanbul“ nahe der Flaniermeile Las Ramblas. Die Sicherheitskräfte haben einen großen Teil der Innenstadt abgesperrt. Ein Aufgebot an Antiterrorkräften sei im Einsatz, um ihn festzunehmen.

19.04 Uhr: Bestürzung bei EU und Nato über Terrorattacke

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bestürzt auf den Terroranschlag in Barcelona reagiert. „Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus“, erklärte Stoltenberg am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schrieb auf Twitter: „Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden.“ Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström twitterte: „Furchtbare Nachrichten aus Barcelona. Gedanken sind bei Opfern und allen Betroffenen.“

18.55 Uhr: Zahl der Toten deutlich höher

Bei dem mutmaßlichen Anschlag sind nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien mindestens 13 Menschen getötet worden. Das berichteten unter anderem die Zeitungen „El Mundo“ und „La Vanguardia“.

18.43 Uhr: Ein Verdächtiger offenbar geflohen

Nach dem Lieferwagen-Anschlag in Barcelona ist ein Verdächtiger offenbar geflohen. Er habe sich in einer Bar verschanzt, verlautete am Donnerstagabend aus spanischen Polizeikreisen. Die Polizei suche nach insgesamt zwei Verdächtigen, hieß es.

18.29 Uhr: Auswärtiges Amt aktualisiert Sicherheitshinweise

Nach dem tödlichen Zwischenfall im Zentrum von Barcelona hat das Auswärtige Amt seine Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert. „Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren“, teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagabend mit.