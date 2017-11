Newsblog zum Jamaika-Aus Schwere Vorwürfe gegen Merkel

Von red/dpa/rtr/AFP 20. November 2017 - 09:58 Uhr

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche steht Bundeskanzlerin Merkel in der Kritik. Foto: dpa

Die Jamaika-Sondierungen sind nach dem Rückzug der FDP gescheitert. In unserem Newsblog halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Berlin - Die Jamaika-Gespräche sind gescheitert: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zur regieren“, erklärte FDP-Chef Christian Linder in der Nacht zu Montag. Wie geht es nun weiter? In unserem Newsblog gibt es die aktuelle Entwicklungen:

09.33 Uhr: Der amtierende Außenminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht auch im Falle von Neuwahlen keine führende Rolle mehr für sich. „Nix da, ich bin draußen und da bleibe ich auch“, sagt er dem Redaktions-Netzwerk-Deutschland.

09.24 Uhr: Der FDP-Politiker Volker Wissing legt gegenüber Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach. „Merkel ist gescheitert“, twittert er. „Sie wollte schwarz-grüne Politik machen und sich auf die Anliegen der FDP nicht einlassen. Der Abbruch der Gespräche war die logische Konsequenz.“

09.02 Uhr: Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, macht die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Scheitern der Jamaika-Sondierung verantwortlich. „Die Probleme, über die geredet wurde, sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind Ergebnis der Politik von Angela Merkel. Das ist das klare Signal von gestern Abend“, sagt Bartsch dem Sender MDR. FDP-Chef Christian Lindner wirft er ein „Machtspiel aus Eigeninteresse“ vor.

09.00 Uhr: Baden-Württembergs FDP-Chef Michael Theurer hat nach dem Jamaika-Aus das Vorgehen seiner Partei verteidigt. „Früher hat man der FDP vorgeworfen, sie wolle um jeden Preis regieren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Stuttgart. „Jetzt wirft man ihr vor, dass sie nicht regieren will.“ Die Grünen-Spitze warf der FDP vor, sich vor der Verantwortung gedrückt zu haben. Theurer wies das zurück: „Es gab wirklich sehr starke Unterschiede“, sagte er. „Es ist nicht so, dass man kurz vor einer Einigung stand.“ Die lange Zeit der Sondierungen zeige, dass auf der Grundlage keine Einigung möglich gewesen sei. „Wenn die Unterschiede zwischen Union und Grünen so klein sind, dann sollen sie eine schwarz-grüne Minderheitsregierung machen“, sagte Theurer. „Das ist nicht mein Favorit, aber es ist eine Möglichkeit.“

08.46 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Hermann beklagt das Scheitern der Jamaika-Sondierungen. „Das ist auf jeden Fall mehr als schade“, sagt er dem Bayerischen Rundfunk. Viele aus der Union seien der Meinung gewesen, dass man in der vergangenen Nacht hätte positiv abschließen können. Nun werde man erst „noch einmal versuchen, ob die SPD doch zu Gesprächen bereit ist“. Allerdings habe er da wenig Hoffnung.

08.30 Uhr: Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer wirft der FDP unfaires Verhalten in den Sondierungsgesprächen vor. Für ihn sei der Rückzug der Liberalen überraschend gekommen, sagt Bütikofer dem SWR zufolge. Im Nachhinein habe er aber den Eindruck, die FDP habe ein Scheitern geplant.

08.23 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen für diesen Montag und Dienstag geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Dies teilt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet im WDR mit. Steinmeier kommt nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Schlüsselrolle bei den weiteren Entscheidungen zu.

08.03 Uhr: Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner hält den Abbruch der Sondierungsgespräche durch die FDP für möglicherweise kalkuliert. „Es war überraschend, aber auch überraschend vielleicht vorbereitet“, sagt Klöckner dem SWR. Dass die FDP „kurz vor der Einigung abgesprungen ist, das hat mehr als nur eine Person verwundert“.

07.44 Uhr: Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner geht davon aus, dass es nach dem Scheitern der Sondierungen zu Neuwahlen kommt. Im ZDF-Morgenmagazin wirft er den Liberalen mit der Aufkündigung der Gespräche „ein schlecht inszeniertes Theater“ vor. Die FDP-Spitzen hätten „ihre Jacken geschnappt“ und ganz fluchtartig die Gespräche verlassen. Wenn es einmal bei den Themen Flüchtlinge oder Klima zwischen der Union und Grünen Annährungen gab, sei die FDP immer wieder dazwischengegräscht.

07.20 Uhr: Die FDP hatte sich nach Einschätzung des bayerischen CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer „relativ früh“ am Sonntag entschlossen, aus den Jamaika-Sondierungen auszusteigen. Dieser Ausstieg sei „relativ plötzlich“ gekommen, sagt er dem Deutschlandfunk. Die FDP habe aus ihrer Sicht vielleicht das richtige getan, aus Sicht des Staates nicht.

07.14 Uhr: Die FDP hat nach den Worten ihrer Generalsekretärin Nicola Beer nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen weder Angst vor Opposition noch vor Neuwahlen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte sie zum Scheitern der Sondierungen, bei den großen Fragen habe es kein Entgegenkommen der Partner gegeben. „Der Soli wäre in dieser Legislaturperiode nicht abgeschafft worden“, sagte sie als Beispiel.

07.05 Uhr: Der FDP-Politiker Wissing wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, die Jamaika-Sondierungsverhandlungen „chaotisch“ organisiert zu haben. Die Gespräche seien zuletzt immer schlechter verlaufen, sagt Wissing im Deutschlandfunk. Den Grünen hält er vor, immer neue Forderungen gestellt und zu wenig Kompromissbereitschaft gezeigt zu haben. „Wir fühlten uns von den Partnern am Ende nicht mehr ernst genommen.“ Die FDP stehe für Regierungsbeteiligungen auch künftig zur Verfügung, aber nicht zu jedem Preis.

06.29 Uhr: SPD-Vizechef Ralf Stegner bekräftigt im Deutschlandfunk, dass seine Partei nun nicht für eine große Koalition zur Verfügung stehe. Das Wählervotum bei der Bundestagswahl sei kein Auftrag für ein Regierungsbündnis zwischen Sozialdemokraten und Union - egal, wer Kanzler in einer solchen Konstellation wäre. Über das weitere Vorgehen werde die SPD mit allen Parteien sprechen. Er wolle aber nicht öffentlich darüber spekulieren, ob es nun zu Neuwahlen oder einer Minderheitsregierung kommen soll, sagt Stegner.

03.53 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagt der „Mitteldeutschen Zeitung“, es sei kein guter Tag für Deutschland gewesen. „Es ist ein enormer Schaden für Deutschland und Europa, wenn wir jetzt keine stabile Regierung haben“, sagt er einem Vorabbericht zufolge.

03.26 Uhr: Nach dem Scheitern der Jamaika-Sonderungen fordern die Linken Neuwahlen. Dies wäre „die demokratisch angemessene Konsequenz“, sagt Partei-Vorsitzende Katja Kipping der „Berliner Zeitung“ einem Vorabbericht zufolge. „Mögen die Schwampel-Murkser Angst vor dem Urteil der Wählerinnen und Wähler haben - die Linke wird sich dem stellen.“

02.18 Uhr: In der Union wird Gerüchten widersprochen, Kanzlerin Merkel strebe Neuwahlen an, und habe dafür den 22. April angepeilt. „Das ist totaler Quatsch“, heißt es in CDU-Kreisen zu den Neuwahl-Gerüchten.

02.11 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich )(CDU) sieht eine neuen große Koalition als eine der Optionen auf Bundesebene. „Es kann sein, dass es Gespräche in der SPD gibt“, sagt Tillich. Es habe von Anfang an in der SPD eine Debatte gegeben, ob die klare Absage an Koalitionsgespräche mit der Union richtig gewesen sei.

02.07 Uhr: Experten gehen von einem zunächst begrenzten Einfluss der Entwicklung in Deutschland auf die Märkte in Fernost aus. „Das kommt nicht völlig überraschend“, sagt Währungsstratege Masafumi Yamamoto von Mizuho Securities. „Diese Art politische Veränderung wird die deutsche Wirtschaft nicht aus den Angeln heben.“ Man müsse nun abwarten, wie die Reaktion in Europa aussehe. Stephen Innes von Oanda in Singapur geht auch nicht von „massiven Auswirkungen“ aus. Langfristig sei hauptsächlich das Vorgehen der EZB von Bedeutung.

01.15 Uhr: „Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit“, sagt Grünen-Chef Cem Özdemir. Die FDP sei es nicht gewesen. Grünen-Chefunterhändlerin Katrin Göring-Eckardt ergänzt, das Bündnis hätte zustande kommen können. Dies wäre auch ein Signal gewesen für ein Land, das so gespalten sei. Ausdrücklich bedankt sie sich bei CDU-Chefin Angela Merkel.

01.12 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mahnt nach dem Abbruch der Gespräche mehr Kompromissbereitschaft an. „Deutschland braucht jetzt Stabilität, auch um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten“, twittert er. „Millionen Menschen hofften auf eine Einigung.“

01.11 Uhr: „FDP wollte eigentlich schon heute morgen abbrechen, suchte dafür Schulterschluss mit Union“, twittert der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. „Als die nicht mitmachte, sah FDP sich zunächst zum Weiterreden gezwungen.“ Die FDP habe Presseerklärung schon vorbereitet gehabt.

01.07 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat nach eigenen Worten mit einem positiven Sondierungsergebnis gerechnet. „Es ist schade, dass es am Ende nicht gelungen ist, dies zum Ende zu führen, was zum Greifen nahe war.“

01.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauert den Abbruch der Gespräche. Für die Unionsparteien sagt sie: „Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, bei dem wir hätten eine Einigung erreichen können.“

00.56 Uhr: CDU-Vize Julia Klöckner spricht auf Twitter von „gut vorbereiteter Spontanität“ der FDP. „Das kann man so machen, wie die FDP es tat, muss man aber nicht.“ Man werde aber weiter respektvoll mit allen umgehen. „Anständig wäre es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können.“

00.46 Uhr: Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht die Hauptschuld für das Scheitern bei der FDP. Diese habe schon am Morgen versucht, CDU und CSU zu überreden, ein Ende der Sondierungen herbeizuführen, was diese aber abgelehnt hätten. „Ich glaube, dass der Vorsatz (der FDP) sehr weit entwickelt war“, sagt er im ZDF. „Es war die FDP, die vorbereitet rausgegangen ist.“

00.40 Uhr: Die Nachricht vom Scheitern der Sondierungen lastet in Fernost auf dem Euro, der zum Yen auf ein Zwei-Monats-Tief fällt.

00.29 Uhr: Auch das Handwerk zeigt sich enttäuscht. „Damit haben die sondierenden Parteien Deutschland einen Bärendienst erwiesen“, erklärt ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. „Es wirft kein gutes Licht auf die Parteien und leistet jenen Kräften Vorschub, die die Funktionsfähigkeit unseres politischen Systems infrage stellen.“

00.26 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und die Grünen wollen nach Angaben aus ihren jeweiligen Parteien etwa um 01.00 Uhr Erklärungen abgeben.

00.18 Uhr: „Für die deutsche Wirtschaft ist das Scheitern der Sondierungsgespräche eine Enttäuschung“, erklärt DIHK–Präsident Eric Schweitzer. Deutsche Unternehmen müssten sich nun auf eine möglicherweise längere Phase der Unsicherheit einstellen.

00.05 Uhr: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“, sagt FDP-Chef Christian Lindner zur Begründung, warum seine Partei die Verhandlungen abgebrochen hat.