News-Blog zum G20-Gipfel Gegner schlafen im Deutschen Schauspielhaus

Von red/dpa/AP/AFP/Reuters 05. Juli 2017 - 11:03 Uhr

Ausnahmezustand in Hamburg: Am 7. und 8. Juli treffen sich in der Hansestadt die Vertreter der größten Industrienationen und Schwellenländer zum G20-Gipfel. Lesen Sie alle Entwicklungen bei uns im News-Blog.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Der G20-Gipfel 2017 wird auf Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfinden.

Alle Entwicklungen zum G20-Gipfel gibt es hier bei uns im News-Blog:

* G20-Gipfel versammelt in Hamburg die größten Industrienationen und Schwellenländer

* Protestcamps zu Versammlungszwecken sind erlaubt, aber keine Übernachtungscamps

* Polizei räumte bisher mehrere Zelte und setzte Wasserwerfer ein

* Es werden mehr als 100 000 Gegendemonstranten - darunter bis zu 8000 gewaltbereite

5. Juli, 11.39 Uhr:

Die Bundeswehr hat die Soldaten in Hamburg und Umgebung vor gewalttätigen Übergriffen von G20-Gegnern gewarnt. Angehörige der Truppe wurden nach dpa-Informationen angewiesen, vom 5. bis zum 9. Juli keine Uniformen bei Fahrten zum und vom Dienst im Großraum Hamburg zu tragen. Damit solle vermieden werden, dass Soldaten von linksextremen Protestteilnehmer spontan angegriffen würden. Auch die Nutzung von Dienstfahrzeugen sei zu vermeiden, sofern man damit nicht Amtshilfe leiste. Der „Spiegel“ hatte zunächst über die Anweisung berichtet.

Soldaten im Dienst werden allerdings wie üblich Uniform tragen. Die Bundeswehr wird die knapp 20 000 Polizisten bei dem Gipfel im Rahmen der Amtshilfe unterstützen.

5. Juli, 10.33 Uhr:

Die Hamburger Polizei hat die Abschlusskundgebung der Anti-G20-Demonstration „Welcome to Hell“ am Donnerstag in unmittelbarer Nähe der Messehallen genehmigt. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass eine entsprechende Anmeldung für die Kreuzung Sievekingplatz/Holstenglacis/Glacischaussee genehmigt worden sei. Die Versammlungsbehörde habe die Anmeldebestätigung am Dienstagabend ohne jegliche Einschränkung erteilt, sagte Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“.

Zur Autonomen-Demo „Welcome to Hell“ mit Start am Fischmarkt rechnen die Behörden mit bis zu 8000 gewaltbereiten Linksextremisten aus dem In- und Ausland. 10 000 Teilnehmer haben die Organisatoren angemeldet.

5. Juli, 8.56 Uhr:

Die Hamburger Polizei will keine nächtlichen Camps von G20-Gegnern dulden - dafür hat das Schauspielhaus in der Nacht Demonstranten als Schlafplatz gedient. Etwa drei Dutzend G20-Gegner hätten im Foyer des Schauspielhauses übernachtet, bestätigte ein Mitarbeiter des Hauses am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatten Aktivisten am Dienstagabend die Fassade des Schauspielhauses mit Plakaten behängt. Neben dem Eingang klebten Parolen wie „Bühne frei für Isomatten“ und „Protest is not a crime“. Die Polizei begleitete laut Augenzeugen das Geschehen. Der Spielbetrieb ging demnach ungestört weiter.

5. Juli, 7.55 Uhr:

Nach den abendlichen Auseinandersetzungen zwischen G20-Gegnern und der Polizei ist es bis zum Mittwochmorgen ruhig in Hamburg geblieben. Es habe in der regnerischen Nacht keine weiteren Einsätze mehr gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Nach Mitternacht habe sich die Lage beruhigt. Rückblickend sei die Situation zu jeder Zeit unter Kontrolle gewesen. In den späten Abendstunden hatte es in den Hamburger Stadtteilen St. Pauli und Altona Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und G20-Kritikern gegeben. Dabei wurden auch Wasserwerfer eingesetzt.

5. Juli, 6.45 Uhr:

Mit Musikstars wie Coldplay, Shakira und Herbert Grönemeyer will das Global-Citizen-Festival am Donnerstagabend die G20-Staats- und Regierungschefs zu mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte bewegen. „Armut füttert Konflikte, Konflikte füttern Armut - ein Teufelskreis. Wir brauchen dringend politisches Handeln dagegen“, sagte der Gründer des gemeinnützigen Projekts Global Citizien, Hugh Evans, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Australier setzt sich für die Ausmerzung von Hunger, bessere Bildung für Jungen und Mädchen und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein.

Vor Beginn des Festivals rief Evans die G20-Demonstranten in Hamburg zu Friedfertigkeit auf. „Friedliche Demonstrationen sind am effektivsten. Mit ihnen ist am meisten zu erreichen.“ Seine eigene Bewegung sieht Evans nicht als Protest, sondern eher als „Aufruf zum Handeln“ an. Bei der Organisation machen den Angaben zufolge 110 000 Bürger aus Deutschland mit, davon 50 000 aus Hamburg. Sie machen Politiker durch Tweets (Kurznachrichten) und Telefonanrufe auf weltweite Missstände aufmerksam.

5. Juli, 0.44 Uhr:

Die Hamburger Polizei ist am Dienstagabend zu mehreren Einsätzen gegen Gegner des G20-Gipfels ausgerückt. Im Stadtteil St. Pauli sei eine Straßenblockade aufgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Neuen Pferdemarkt hatten sich demnach mehrere hundert Demonstranten versammelt. Die Beamten rückten mit Wasserwerfern an, um die Aktion zu beenden. Auch im Bezirk Altona gab es einen größeren Polizeieinsatz.

4. Juli, 21.31 Uhr:

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagabend mehrere Zelte von G20-Gegnern auf einer Grünfläche im Stadtteil Altona weggeräumt. Unter dem Protest von Hunderten Menschen entfernte sie die Zelte, in denen zum Teil noch Demonstranten saßen. „Es ist keine Versammlung, es ist wildes Campen in einem Hamburger Park“, sagte ein Polizeisprecher. Nach Schilderungen von dpa-Reportern setzte die Polizei Pfefferspray oder Reizgas ein.

Unweit davon entfernt hatten rund 40 Aktivisten vor der St. Johanniskirche ein Camp mit Schlafzelten aufgebaut. Die Aktivisten hatten angekündigt, „Parks, Plätze, Flächen und Knotenpunkte“ mit vielen kleinen Camps zu besetzen, wenn die Polizei kein zentrales Zeltlager mit Übernachtungsmöglichkeiten ermöglichen sollte.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss die Stadt Protestcamps als politische Kundgebung dulden. Nicht erlaubt sind dagegen Zeltlager zum Übernachten in öffentlichen Parks, wie das Verwaltungsgericht bestätigte.

4. Juli, 17.41 Uhr:

Mit einer Mahnwache haben TV-Koch Ole Plogstedt und rund 150 Aktivisten gegen das Verbot von Protestcamps zum Schlafen rund um den G20-Gipfel in Hamburg protestiert. Bei dem „Sleep-In“ unter dem Motto „Schlafen gegen das Schlafverbot“ stellten die Teilnehmer am Dienstagnachmittag auf einer Grünfläche beim Altonaer Volkspark zu Beginn etwa 30 Zelte zum „Schauschlafen“ auf. „Mich regt es tierisch auf, dass einfache Sachen wie Schlafen oder eine Gemeinschaftsverpflegung verboten werden“, sagte Plogstedt. Die Aktivisten skandierten zunächst „Yes we camp“, dann „Yes we sleep“.

4. Juli, 17.14 Uhr:

Die Bundesregierung hat ein hartes Durchgreifen gegen militante Gegner des G20-Gipfels bekräftigt. Friedlicher Protest sei in der Demokratie willkommen und erlaubt, gewalttätiger Protest indes könne sich nicht auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen und werde unterbunden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Dienstag bei einem Besuch in der Hansestadt. Dort informierte er sich über das Sicherheitskonzept der Polizei. „Kein Demonstrant kann bestimmen, ob und wann und wo sich Staats- und Regierungschefs in der Bundesrepublik Deutschland auf Einladung der Bundeskanzlerin treffen.“

Das Treffen der 20 Staats- und Regierungschefs in Hamburg sei wichtig für die Bewältigung großer Herausforderungen in der Welt, vom Klimaschutz bis hin zum Kampf gegen den Terrorismus und die Armut in der Welt. Dagegen könne man sein und die Gipfelteilnehmer auch darauf hinweisen, aber eine Störung dieser Veranstaltung werde nicht stattfinden, betonte De Maiziere.

4. Juli, 15.30 Uhr:

Beim G20-Gipfel in Hamburg gehört die Weltbühne Angela Merkel - weniger als drei Monate vor der Bundestagswahl könnten die Bilder mit der internationalen Polit-Prominenz für die Kanzlerin ein Wettbewerbsvorteil im Wahlkampf sein. Und ihr Herausforderer? Was macht eigentlich Martin Schulz während des G20-Gipfels? Der SPD-Kanzlerkandidat plant nach Angaben seiner Partei, am Donnerstagabend das „Global Citizen Festival“ zu besuchen.

Bei dem Konzert in der Arena am Hamburger Volkspark wollen Stars wie Coldplay, Shakira, Herbert Grönemeyer oder Pharrell Williams ein Zeichen gegen weltweite Armut und Ungerechtigkeit setzen. Nicht ausgeschlossen ist, dass Schulz am Rande des G20-Gipfels auch den einen oder anderen Spitzenpolitiker aus dem Ausland trifft.

Ansonsten bereitet sich der 61-Jährige auf seine Sommerreise vor. In der kommenden Woche macht der SPD-Chef Wahlkampf in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

4. Juli, 13.59 Uhr:

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagmittag eine Hubschrauberübung über der Außenalster gemacht, an der auch US-Helikopter beteiligt waren. Die Sikorsky-Hubschrauber, die als „Marine One“ bezeichnet werden, wenn der US-Präsident an Bord ist, flogen über die Alster und landeten am Ufer. Ein Polizeisprecher sagte, es sei eine Evakuierungsübung gewesen, für den Fall, dass Staatsgäste in Sicherheit gebracht werden müssen - in diesem Fall auf Wunsch der Amerikaner. Die Polizei übertrug die Übung live auf Facebook.

4. Juli, 11.33 Uhr:

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat sich besorgt über mögliche Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel geäußert. Bei der Vorstellung sichergestellter Waffen am Dienstag in Hamburg sagte er, dass in den vergangenen Tagen „Bewegungen der autonomen Szene Richtung Hamburg zu beobachten gewesen sind“. Aktivisten aus Skandinavien, der Schweiz und aus Italien spielten dabei eine nicht unerhebliche Rolle. „Hier geht es ja wohl nicht um Sitzblockaden, sondern um massive Angriffe“, sagte Meyer.

4. Juli, 10.10 Uhr:

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere warnt in Berlin G20-Gegner vor gewalttätigen Protesten. Die linksextreme Szene mobilisiere bereits seit dem vergangenen Jahr für den Gipfel. Friedliche Demonstrationen seien in einer Demokratie selbstverständlich. Gewalttätige Proteste stünden jedoch nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit, sagt der CDU-Politiker.

4. Juli, 7.58 Uhr:

Der Hamburger Innensenator Andy Grote beharrt auf dem Verbot von Übernachtungen in Protestcamps anlässlich des G20-Gipfels. „Es kann Protestcamps als Versammlungscamps geben, aber keine Übernachtungscamps“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin.“ Man wisse, dass dahinter „die militante, autonome Szene“ stehe. Die habe sich vorgenommen, zum G20-Gipfel „den größten schwarzen Block aller Zeiten zu organisieren. Das wäre eine sehr schwierige Sicherheitslage in der Stadt.“ Er erteilte auch einem Ultimatum von Aktivisten, ein zentrales Übernachtungscamp zu schaffen, eine Absage.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will sich am Dienstag mit Grote in Hamburg treffen und sich über das Einsatzkonzept der Sicherheitsbehörden für das G20-Treffen informieren. Der zweitägige Gipfel beginnt am Freitag. Gegner haben Proteste angekündigt.

Grote zufolge wird „der allergrößte Teil der Proteste sehr bunt, sehr vielfältig, aber friedlich sein.“ Es werde jedoch auch ein paar gewaltbereite Aktionen geben. „Dafür ist die Polizei vorbereitet.“ Man habe ein sehr hohes Gewaltpotenzial in der linksextremistischen Szene. „Wir können auch einen terroristischen Anschlag nicht völlig ausschließen, dazu haben wir aber keine konkreten Hinweise.“

4. Juli, 4.16 Uhr:

Kurz vor dem G20-Gipfel hat der Verfassungsschutz wichtigen Teilnehmerländern wie Russland, China und der Türkei wachsende Spionageaktivitäten in Deutschland vorgeworfen. „Die Russische Föderation, die Volksrepublik China und die Islamische Republik Iran sind die Hauptakteure der gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten“, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im neuen Verfassungsschutzbericht, den Innenminister Thomas de Maizière (CDU) an diesem Dienstag in Berlin vorstellen will.

Genannt wird in diesem Zusammenhang auch die Türkei. Besonders warnt der Verfassungsschutz vor Spionage im Regierungsviertel der Hauptstadt. Russland und China seien bei Cyberangriffen auf Deutschland mehrfach als Angreifer erkannt worden, heißt es in dem mehr als 300 Seiten starken Bericht. „Nachhaltigkeit und Zielauswahl der Angriffe“ zeigten deutlich den Versuch, Politik und Bundesverwaltung strategisch auszuspionieren.

Brisant an dem Bericht: Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping werden auf dem G20-Gipfel in Hamburg erwartet. Xi berät sich an diesem Dienstag mit Putin in Moskau, danach reist er nach Berlin weiter, wo er am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen wird.

Erdogan, Putin, Trump – lesen Sie hier „Drei Machos zu Gast bei Merkel“

3. Juli, 19.19 Uhr:

Die Schlusskundgebung der Demonstration „G20 - not welcome“ darf am 8. Juli auch weiterhin nicht auf dem Hamburger Heiligengeistfeld abgehalten werden. Die Veranstaltung müsse auf den Millerntorplatz ausweichen, entschied das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag. Das Gericht bestätigte eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts und wies eine Beschwerde der Veranstalter dagegen zurück (Az. 4 Bs 141/17).

Die Allgemeinverfügung der Versammlungsbehörde sei rechtmäßig, hieß es. Es bestünden hinreichende Anhaltspunkte, dass aus der Versammlung Gewaltstraftaten begangen würden, welche die körperliche Unversehrtheit oder das Leben von Polizisten, Unbeteiligten und friedlichen Demonstrationsteilnehmern gefährden könnten.

Auf dem Heiligengeistfeld gebe es die Gefahr einer Massenpanik bei den angekündigten 50 000 bis 100 000 Teilnehmern, während der Millerntorplatz in mehrere Richtungen verlassen werden könne, heißt es in der Mitteilung. Angesichts der Gefahren für Leib und Leben müsse hingenommen werden, dass eventuell nicht alle Teilnehmer die Abschlusskundgebung verfolgen könnten. Zudem liege der Millerntorplatz noch in der Nähe des Tagungsortes.

3. Juli, 15.54 Uhr:

Im Streit um ein Protest-Camp drohen linke Gruppen von Dienstag an „Parks, Plätze, Flächen und Knotenpunkte“ Hamburgs mit vielen, kleinen Camps zu besetzen, wenn die Polizei kein zentrales Camp mit Übernachtungsmöglichkeiten ermöglichen sollte.

Wie das Bündnis „Welcome to Hamburg“ auf einer Internetseite am Montag bekanntgab, wird bis Dienstag 10.00 Uhr eine klare Zusage für ein Camp gefordert. Ansonsten solle „mit Material, Zelten und allen vorstellbaren Aktionsformen“ gezeigt werden, dass sich öffentlicher Protest gegen den G20-Gipfel nicht verbieten lasse, hieß es.

3. Juli, 12.39 Uhr:

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat Strategie und Auftreten der Polizei rund um den G20-Gipfel in Hamburg gelobt. „Die bisherige polizeiliche Linie ist voll aufgegangen. Das Konzept „Deeskalation durch Stärke“ verhindert Straftaten schon im Entstehungsprozess und ermöglicht gleichzeitig den friedlichen Protest“, erklärte DPolG-Bundeschef Rainer Wendt am Montag. Trotz einiger Unwägbarkeiten etwa zur Zulässigkeit von Protestcamps habe die Einsatzleitung die richtigen Entscheidungen über Ausrichtung und Personalstärke getroffen. „Das liegt auch daran, dass endlich die Politik aus Bund und Ländern der Polizei den Rücken stärkt.“

Die Ankündigung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), gegen gewalttätige Gipfelstörer hart vorzugehen, nannte Wendt richtig. „An dieser Stelle darf es keine Toleranz geben.“

3. Juli, 11.26 Uhr:

Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag friedlich gegen den G20-Gipfel in Hamburg demonstriert. Bundesinnenminister de Maizière kündigte derweil ein hartes Vorgehen gegen gewalttätige Demonstranten an. Unter dem Motto „G20 Protestwelle“ forderten sie in der Innenstadt und auf der Binnenalster mehr Engagement für Klimaschutz, eine gerechtere Globalisierung und demokratischere Entscheidungen. Auch viele Familien nahmen an der Demonstration teil.

3. Juli, 7.37 Uhr:

Der Streit über das Camp von G20-Gegnern auf der Elbhalbinsel Entenwerder hat zu ersten Tumulten zwischen Polizei und Aktivisten geführt. Die Hamburger Polizei setzte nach Angaben eines Sprechers am späten Sonntagabend in zwei Fällen Pfefferspray gegen Demonstranten nach „Widerstandshandlungen“ ein. Ein Mensch sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Aktivisten sagten, unter ihnen habe es bereits Verletzte gegeben.

2. Juli, 21.15 Uhr:

Nach einer positiven Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts für ein G20-Protest-Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder hat die Polizei das Übernachten in dem Camp verboten. Am Abend einigten sich Polizei und Camp-Organisatoren auf einen Kompromiss – eine Versammlung auf dem Gelände sei laut Polizei erlaubt, Übernachtungen seien aber weiter nicht vorgesehen.