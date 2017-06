News-Blog zum Anschlag in London Auch Deutsche unter den Verletzten

Von red/afp/AP/dpa/rtr 04. Juni 2017 - 16:25 Uhr

London ist am Samstag von einem Terroranschlag erschüttert worden. Mindestens sieben Tote und unzählige Verletzte sind bislang die schreckliche Bilanz. Auch Deutsche befinden sich unter den Verletzten. Aktuelle Informationen gibt es in unserem News-Blog.





London - Wenige Tage vor der Parlamentswahl und knapp zwei Wochen nach dem Bombenanschlag in Manchester ist Großbritannien erneut Ziel eines Terroranschlages geworden.

Die Attacke begann am späten Samstagabend auf der London Bridge im Zentrum und setzte sich auf dem nahe gelegenen Borough Market fort. Die Täter griffen ihre Opfer zuerst mit einem Kleintransporter und dann mit Messern an.

* Auch Deutsche unter den Verletzten des Anschlags

* Britische Premierministerin May will härtere Maßnahmen gegen Terrorismus

* Britischer Muslimenverband verurteilt Anschläge in London

* Bundeskanzlerin Merkel bestürzt über Terrorattacken

* Viele Verletzte in kritischem Zustand

Samstag, 16.22 Uhr:

Unter den Verletzten bei dem Anschlag in London sind auch Deutsche. Wie am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete, befindet sich darunter auch eine schwer verletzte Person. Bei dem Anschlag in der britischen Hauptstadt waren am Samstagabend mindestens sieben Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden.

Samstag, 14.20 Uhr:

Wegen des Terroranschlags von London soll die Beleuchtung des Eiffelturms erlöschen. „Heute Nacht, um 00.45 Uhr, werde ich im Gedenken an die Opfer des Attentats von London meine Lichter ausschalten“, hieß es am Sonntag auf dem Twitter-Konto des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt.

Samstag, 14.17 Uhr:

Die britische Polizei hat nach eigenen Angaben zwölf Personen im Osten von London im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Samstagabend festgenommen. Außerdem seien noch Hausdurchsuchungen im Gange.

Samstag, 13.01 Uhr:

Im Osten Londons findet britischen Medienberichten zufolge eine bewaffnete Polizeioperation statt. Aufnahmen des Senders Sky News und sozialer Medien zeigten am Sonntag eine Polizeiabsperrung um ein Wohngebäude im Vorort Barking. Scotland Yard wollte sich zu den Berichten über die Razzia, oder dazu, ob der Einsatz mit dem Terroranschlag vom Samstagabend zu tun habe, nicht äußern.

Nach Behördenangaben hat die Polizei alle drei mutmaßlichen Angreifer des Anschlags vom Samstag in einer belebten Gegend von London erschossen, bei dem sieben Menschen getötet wurden. Die Ermittlungen gingen aber weiter.

Samstag, 12.46 Uhr:

Der Iran hat den Terroranschlag in London scharf verurteilt und den Familien der Opfer sein Beileid ausgesprochen. „Der Anschlag in London und die anderen Anschläge in den letzten Tagen sind ein ernsthaftes Warnsignal“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag. Die Ausrottung des Terrorismus sei laut Ghassemi eine „globale Notwendigkeit“ und erfordere daher auch eine globale Zusammenarbeit. Dieses Ziel sollten einige Regierungen nicht für kurzfristige politische Ziele opfern, so der Sprecher in einer Presseerklärung.

Samstag, 12.37 Uhr:

Nach dem tödlichen Anschlag in London erhöht die Polizei von Manchester die Sicherheit bei dem dort stattfindenden Benefizkonzert von Popsängerin Ariana Grande am Sonntagabend. Es werde zusätzliche Sicherheitskontrollen geben und jede Person werde bei der Veranstaltung mit dem Namen „One Love Manchester“ durchsucht, sagte der Polizeibeamte Garry Shewan am Sonntag. Zudem würden daran bewaffnete Polizisten teilnehmen.

Ein Bombenattentäter hatte am 22. Mai ein Konzert von Grande in der Manchester Arena angegriffen und 22 Menschen getötet. Am Samstagabend töteten Angreifer in London sieben Menschen. Grande wird bei dem Benefizkonzert am Sonntag von Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber und anderen unterstützt.

Samstag, 12.17 Uhr:

Die britische Premierministerin Theresa May hat die jüngsten Terroranschläge in London und Manchester scharf verurteilt. „Genug ist genug“, sagte May am Sonntag. Es würden härtere Maßnahmen benötigt. Terrorismus bringe weiteren Terrorismus hervor und Angreifer kopierten sich gegenseitig, sagte May.

May äußerte sich, nachdem am Samstagabend drei Angreifer sieben Menschen in der Gegend der London Bridge getötet hatten. Es war der dritte tödliche Anschlag in Großbritannien seit März.

Während die jüngsten Anschläge nicht zusammenhingen, seien sie alle durch eine „böse Ideologie“ verbunden, derzufolge westliche Werte mit dem Islam nicht in Einklang zu bringen seien, sagte May. Sie fügte hinzu, dass die britischen Behörden seit März fünf glaubwürdige Anschlagspläne vereitelt hätten.

Samstag, 12.01 Uhr:

Die britische Premierministerin Theresa May hält nach dem tödlichen Anschlag in London an dem Termin für die Parlamentswahlen am Donnerstag fest. Der Wahlkampf werde am Montag fortgesetzt, sagte May, nachdem zuvor bekanntgegeben worden war, dass ihre Konservative Partei diesen am Sonntag aussetze.

Angesichts des Terroranschlags in London hat die britische Premierministerin Theresa May mehr Überwachung für Internet und Messengerdienste gefordert. Der „Cyberspace“ biete Extremisten einen Rückzugsort für ihre Machenschaften, sagte May am Sonntag nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts. Dies dürfe man nicht dulden. Eine internationale Vereinbarung sei zur Bekämpfung des Extremismus notwendig.

Samstag, 11.53 Uhr:

Nach dem Anschlag in London hat die britische Premierministerin Theresa May ihren Ton verschärft und die „bösartige“ Ideologie hinter den jüngsten Terrorattacken verurteilt. Es gebe „viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land“, sagte May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen.

Bei Attacken auf die London Bridge und den Borough Market am Samstagabend hatten Terroristen mindestens sieben Menschen getötet. Die Terroristen sollen Zeugenaussagen zufolge bei dem Anschlag gerufen haben: „Dies ist für Allah“.

Samstag, 11.50 Uhr:

Nach dem neuen Terroranschlag von London gibt es bislang keine Hinweise auf deutsche Opfer. Das war am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt zu erfahren. Dabei wurde aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dafür noch keine absolute Gewissheit gibt und es bis dahin auch noch dauern kann. Bei mehreren Attacken mit einem Kleintransporter und Messern waren am späten Samstagabend in London mindestens sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Die Ermittler gingen zunächst von drei Tätern aus, die von Polizisten erschossen wurden.

Samstag, 11.45 Uhr:

Nach dem Terroranschlag in London befinden sich viele Verletzte in kritischem Zustand. Das sagte Premierministerin Theresa May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen. Rund 50 Verletzte werden derzeit in Londoner Krankenhäusern behandelt. Drei Terroristen hatten am Vorabend bei Attacken auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet.

May dankte der Polizei und Rettungskräften für ihren schnellen Einsatz. Die Ermittler waren nur acht Minuten nach dem ersten Anruf am Tatort gewesen und hatten die Terrorverdächtigen erschossen.

Samstag, 11.38 Uhr:

Nach dem tödlichen Anschlag in London hat der russische Präsident Wladimir Putin zum vereinten Kampf gegen den Terrorismus aufgerufen. „Dieses Verbrechen ist schockierend in seiner Grausamkeit und seinem Zynismus“, schrieb Putin am Sonntag in einem Telegramm an die britische Premierministerin Theresa May. Die Antwort darauf müssten gemeinsame Anstrengungen gegen die Terrorgefahr sein, sagte er einer Mitteilung des Kremls zufolge. Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Samstag, 11.32 Uhr:

Der erneute Terroranschlag in London mit sieben Todesopfern hat zunächst keine Auswirkungen auf das Internationale Deutsche Turnfest. „Es gibt keine neue Gefährdungslage in Berlin. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Anschlages“, sagte Michaela Röhrbein, die Generalsekretärin des Deutschen Turner-Bundes (DTB), am Sonntag. „Wenn man irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen steigern müsste, würde man es tun. Aber gegenwärtig ist das nicht der Fall.“

Die Veranstalter vom DTB und der Berliner Senat zogen eine insgesamt positive Bilanz der Eröffnung des Turnfestes. Insgesamt hatten 70 000 Berliner und Gäste die Veranstaltung am Samstag am Brandenburger Tor besucht, 15 000 Turnfest-Teilnehmer hatten sich am bunten Festzug beteiligt. „Es hat keine Zwischenfälle gegeben“, bestätigte eine Sprecherin des Senats. Die Sanitätsdienste seien zu einigen Einsätzen gerufen worden, doch das liege im üblichen Rahmen.

Am Pfingstsonntag begannen in verschiedenen Bezirken der Stadt die Wettkämpfe in 24 Sportarten, in denen über 50 000 der gemeldeten 80 000 Turnfest-Teilnehmer ihre Kräfte messen. Die Straße des 17. Juni ist weiter gesperrt. Hier laden Turn-Vereine mit über 50 Angeboten die Berliner und ihre Gäste unter dem Motto „Sportmetropole aktiv“ zum Mitmachen ein.

Samstag, 11.11 Uhr:

Nach dem Anschlag in London haben mehrere britische Parteien ihren Wahlkampf unterbrochen. Für Sonntag seien alle Termine abgesagt worden, teilte ein Sprecher der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May mit. Über das weitere Vorgehen werde im Laufe des Tages entschieden, wenn weitere Einzelheiten zu dem Anschlag bekannt seien. Oppositionschef Jeremy Corbyn erklärte, aus Mitgefühl mit den Opfern und in Absprache mit den anderen Parteien werde auch Labour bis zum Abend auf Wahlkampfauftritte verzichten. Der Entscheidung schlossen unter anderem die Liberaldemokraten sowie die Schottische Nationalpartei (SNP), die drittgrößte Fraktion im derzeitigen Parlament, an. Bei dem Anschlag im Zentrum der britischen Hauptstadt waren am Samstagabend sieben Passanten getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Die Polizei erschoss die drei Angreifer. May erklärte, die Tat werde als „möglicher Terrorakt“ behandelt. Sie berief für Sonntag eine Krisensitzung ihres Kabinetts ein. Am Donnerstag findet in Großbritannien eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Die Tories und die oppositionelle Labour-Partei hatten ihren Wahlkampf bereits nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester am 22. Mai für zwei Tage unterbrochen. Damals wurden 22 Menschen getötet, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Samstag, 9.57 Uhr:

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in London seine Forderung nach einem Einreisestopp für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern bekräftigt. „Wir müssen klug, wachsam und hart sein“, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wir brauchen das Einreiseverbot als zusätzliche Sicherheitsstufe.“ Trump richtete einen Appell an die Justiz, die sein Dekret gestoppt hatte: „Die Gerichte müssen uns unsere Rechte zurückgeben.“ Im Streit um den Einreisebann für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern hatte das Justizministerium am Donnerstag den Gang vor den Obersten Gerichtshof angekündigt. Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der von Trump angeordnete Einreisestopp vorerst ausgesetzt bleibt. Trumps Dekret sieht vor, dass sämtliche Bürger der mehrheitlich muslimischen Staaten Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien 90 Tage lang nicht in die USA einreisen dürfen. Außerdem enthält das Dekret ein generelles, mindestens 120 Tage geltendes Einreiseverbot für alle Flüchtlinge. Der Präsident bezeichnet das Dekret als notwendige Maßnahme zum Schutz vor der Terrorgefahr.

Samstag, 9.53 Uhr:

Die AfD-Vizevorsitzende Beatrix von Storch hat Bundesjustizminister Heiko Maas wegen einer Beileidsbekundung zu den Terrorattacken von London massiv angegriffen. Der SPD-Politiker hatte am Sonntagmorgen im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit Blick auf die sechs Todesopfer und vielen Verletzten geschrieben: „Erschütternd. Erneut ist Großbritannien Ziel eines feigen Anschlages geworden. Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden.“

Storch twitterte wenige Minuten später: „Sparen Sie sich Ihr Erschüttert-Unbegreiflich-Stehen_zusammen-In-Gedanken-bei-BLABLA. Sprechen Sie das Problem aus!“ In einem anderen Tweet schrieb sie: „Das Problem heißt: Islam.“

Maas ist für Attacken gegen Rechts bekannt und ist für viele AfD-Anhänger eine Hassfigur. Manche AfD-Politiker, darunter in besonderem Maße Storch, sind bekannt dafür, ihre Gegner mit überspitzten Tweets zu provozieren und notfalls zurückzurudern, wenn die Empörung zu groß wird.

In einem weiteren Tweet schrieb Storch mit Blick auf die Kanzlerin: „Merkels Politik fördert den Terror in Europa. Sie ist verantwortlich.“

Samstag, 8.37 Uhr:

Die regierende Konservative Partei Großbritanniens setzt nach dem Anschlag in London den Wahlkampf aus. Das kündigte sie am Sonntag an. Bereits nach dem Anschlag in Manchester vor knapp zwei Wochen hatten Premierministerin Theresa May und auch der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ihre Kampagnen unterbrochen.

Samstag, 6.30 Uhr:

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt über die jüngste Terrorattacke in London geäußert. „Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London“, sagte die Kanzlerin in einer am Sonntagmorgen verbreiteten Erklärung. „Meine Gedanken sind bei den Opfern des Anschlags und ihren Familien.“ Sie wünschte den Verletzten eine baldige Genesung.

„Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit.“ Die Kanzlerin bekräftigte, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus „fest und entschlossen“ an der Seite Großbritanniens stehe.

Samstag, 6.11 Uhr:

Bei der Terrorattacke in London ist auch ein Polizist schwer verletzt worden. Ein der Attentäter habe ihn mit einem Messer ins Gesicht gestochen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag. Der für den Schienenverkehr zuständige Polizist sei nach Hilferufen zum Tatort geeilt. Er habe auch Verletzungen am Bein erlitten. Sein Zustand soll aber nicht lebensbedrohlich sein.

Samstag, 5.41 Uhr:

Die Londoner Polizei wird als Reaktion auf die Terrorattacken ihre Präsenz in der britischen Hauptstadt in den nächsten Tagen verstärken. Das sagte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley am frühen Sonntagmorgen in London.

Samstag, 5.40 Uhr:

Der britische Muslimenverband MAB hat die Terrorattacken in London verurteilt. „Als Mitglieder der Britischen Gesellschaft müssen wir weiterhin alle Terrorakte verurteilen“, sagte der MAB-Vorsitzende Dr Omer El-Hamdoonin am Sonntagmorgen. „Wir dürfen diesen Kriminellen nicht erlauben, Hass und Angst zu verbreiten. Wir müssen ihre Versuche vereiteln, uns zu spalten.“

Bei den Angriffen an der London Bridge und am nahen Borough Market wurden nach Polizeiangaben mindestens neun Menschen getötet, unter ihnen die drei Attentäter. Mindestens 30 Verletzte wurden in Londoner Krankenhäuser gebracht.

Samstag, 5.30 Uhr:

US-Präsident Donald Trump hat die Terrorattacken in London scharf verurteilt und der britischen Premierministerin Theresa May telefonisch sein Beileid ausgedrückt. „Er (der Präsident) lobte die heroische Reaktion von Polizei und anderen Ersthelfern und bot die volle Unterstützung der US-Regierung bei der Untersuchung an sowie bei den Bemühungen, die Verantwortlichen für diese abscheulichen Angriffe zur Rechenschaft zu ziehen“, teilte das Weiße Haus in der Nacht zum Sonntag mit.

Zuvor hatte bereits die US-Regierung die Terrorangriffe in London als „feigen Angriff auf unschuldige Zivilisten“ verurteilt. Die USA seien zu jeder Hilfe bei den Ermittlungen bereit, die von Großbritannien gewünscht werde, hieß es in einer schriftlichen Erklärung des Washingtoner Außenministeriums. „Alle Amerikaner sind voll mit dem Volk Großbritanniens solidarisch.“

Samstag, 5.15 Uhr:

Die drei von der Polizei erschossenen Attentäter trugen Westen, die so aussahen, als würden sie Sprengstoff enthalten. Es hat sich nach Polizeiangaben vom Sonntagmorgen jedoch um harmlose Attrappen gehandelt.

Samstag, 5 Uhr:

Nach den Terrorfällen von London in der Nacht zum Sonntag hat Japan eine Reisewarnung für seine Staatsbürger in der britischen Hauptstadt herausgegeben. Diese sollten potenzielle Ziele in London, darunter Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren, Märkte, Konzerte und politische Versammlungen, meiden, erklärte das japanische Außenministerium am Sonntag. Japanische Touristen sollten aufmerksam sein und die Umgebung schnell verlassen, wenn sie verdächtige Zeichen wahrnehmen würden.

Samstag, 4.44 Uhr:

Die britische Innenministerin Amber Rudd hat die Anschläge in London als „entsetzlich“ bezeichnet. Diese hätten sich gegen Menschen gerichtet, die sich mit ihren Freunden und Familien amüsiert hätten, sagte Rudd in der Nacht zum Sonntag. Sie sei in Gedanken bei den Opfern und allen Betroffenen. Unter diesen „schwierigen und traumatischen Umständen“ sei sie vor allem der Polizei und den Sicherheitskräften für ihren schnellen Einsatz dankbar, so die Innenministerin.

Samstag, 4.37 Uhr:

Nach dem Terroranschlag betet US-Sängerin Ariana Grande für London. Das twitterte sie in der Nacht zum Sonntag. Kurz nach dem Ende eines ihrer Konzerte in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter vor etwa zwei Wochen 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Teenager. Sie selbst blieb unverletzt. An diesem Sonntag gibt Grande mit einem riesigen Staraufgebot ein Benefizkonzert für die Opfer in der nordenglischen Stadt. Auch Katy Perry und Coldplay werden bei „One Love Manchester“ auftreten.