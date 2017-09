News-Blog zu Hurrikan Irma Florida wappnet sich mit Hamsterkäufen

Von red/AFP/AP/dpa 07. September 2017 - 17:56 Uhr

Der besonders kräftige Hurrikan „Irma“ bedroht Millionen Menschen in der Karibik und im US-Staat Florida. In unserem News-Blog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.





San Juan/Paris/Berlin/Den Haag - Der stärkste jemals über dem Atlantik verzeichnete Hurrikan „Irma“ hat die kleinen Karibikinseln stark verwüstet. Der Wirbelsturm war am Mittwoch mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 295 Stundenkilometern auf Land getroffen. Die Schäden auf den Inseln Barbuda, Anguilla und Saint Martin wurden als katastrophal beschrieben.

Frankreich und die Niederlande schickten Nothilfe, derweil bahnt sich der Sturm seinen Weg in Richtung Florida. In unserem News-Blog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

* Hurrikan „Irma“ verwüstet kleine Karibikinseln schwer

* Wirbelsturm tobt seit über 33 Stunden in der höchsten Kategorie 5

* Zahl der Todesopfer steigt auf mindestens zehn

7. September, 17.45 Uhr:

Die französische Regierung hat die vorläufige Opferzahl von Hurrikan „Irma“ auf der Karibikinsel Saint-Martin von acht auf vier gesenkt. Bislang seien auf der Insel vier Tote gefunden worden, sagte Premierminister Edouard Philippe am Donnerstagnachmittag in Paris. Auf der ebenfalls zu Frankreich gehörenden Insel Saint-Barthélemy sei bislang kein Todesopfer bekannt. Philippe betonte, dass sich die Zahl der Opfer noch ändern könnte. Zuvor hatte Innenminister Gérard Collomb von acht Toten auf der französisch-niederländischen Insel Saint-Martin gesprochen.

7. September, 16.51 Uhr:

In Erwartung des Hurrikans „Irma“ wappnen sich viele Menschen in Florida mit Hamsterkäufen. Schon um 5.30 Uhr morgens hätten Autofahrer für Benzin angestanden, berichtete der „Miami Herald“. An Dutzenden Tankstellen sei der Treibstoff bereits ausverkauft.

„Kraftstoff ist sehr wichtig. Wir tun alles, um die Versorgung aufrecht zu erhalten“, sagte Gouverneur Rick Scott am Donnerstag. So würden etwa Tanklastzüge von Polizeieskorten begleitet, um sie schneller zum Ziel zu führen. Auf einer Website können sich Anwohner informieren, wo aktuell Sprit verfügbar ist - mehr als die Hälfte der angezeigten Stationen war am Donnerstagnachmittag rot markiert.

Örtlichen Medien zufolge bildeten sich lange Schlangen vor den Supermärkten. In Baumärkten sei zudem die Nachfrage nach Sperrholz und Batterien riesig. „Viele haben sogenannte Storm Shuttle, Hurrikan-Paneele, die außen an die Fenster genagelt werden. Sie bunkern sich ein und sie haben sich einen Fluchtweg ausgedacht. Es gibt hier die Evacuation Routes, die sind angezeigt“, berichtete Wassermann.

Im Ort Doral bei Miami gab ein Einzelhändler Sandsäcke kostenlos aus. Nachdem diese zur Neige gegangen waren, erhielt laut „NBC“ jeder, der einen Sack mitbrachte, den Sand kostenfrei. Angesichts der teils knapp werdenden Grundnahrungsmittel zeigten sich manche Anwohner verärgert über hohe Preise.

7. September, 15.45 Uhr:

Wetterextreme vertreiben immer mehr Menschen - nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Greenpeace erhöht sich die Zahl der Vertriebenen durch Wirbelstürme wie „Irma“ und „Harvey“ weiter. „Die menschgemachte Klimaerhitzung verschärft die zerstörerische Kraft der tropischen Stürme“, teilte Karsten Smid, Klimaexperte von Greenpeace, am Donnerstag mit.

Die Wassertemperaturen im Golf von Mexiko und in der angrenzenden Atlantikregion seien in Folge der Klimaerhitzung um ein bis zwei Grad höher als normal. Nach Expertenansicht treibt wärmeres Wasser Hurrikans weiter an. „Durch das Verfeuern von Öl, Kohle und Gas wird die Situation immer schlimmer“, sagte Smid.

7. September, 14.25 Uhr:

Die Deutschlandtochter des weltgrößten Reisekonzern Tui rät ihren Kunden aktuell von Reisen in die vom Hurrikan „Irma“ bedrohten Gebiete ab. Von den Partner-Airlines seien am Donnerstag alle Flüge in die Dominikanische Republik um 24 Stunden und alle Flüge nach Kuba um 48 Stunden verschoben worden, sagte der Tui-Deutschland-Sprecher Mario Köpers am Firmensitz in Hannover. Es gebe aber bisher keine Flugstreichungen wegen des Tropensturms.

Der Konzern hat seine Kunden informiert, dass sie bis 10. September einschließlich die Möglichkeit haben, Reisen auf die Bahamas, nach Kuba oder in die Dominikanische Republik umzubuchen oder zu stornieren. Für Florida gilt diese Frist bis zum 12. September. Die meisten Kunden folgten den Empfehlungen des Konzerns, sagte Köpers.

7. September, 13.11 Uhr:

Der Hurrikan „Irma“ ist nach Angaben französischer Meteorologen ein absoluter Rekord-Hurrikan: „Irma“ tobe schon seit mehr als 33 Stunden als Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5, erklärte der französische Wetterdienst Météo France am Donnerstag. „Eine deratige Intensität über eine solch lange Dauer hat es weltweit seit Beginn der Satellitenära noch nicht gegeben“, hieß es.

Den bisherigen Rekord hatte Super-Taifun „Haiyan“ aufgestellt, der 2013 auf den Philippinen wütete. Er erreichte Windgeschwindigkeiten von rund 295 Stundenkilometern wie „Irma“, dies aber nur über 24 Stunden.

7. September, 11.27 Uhr:

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will möglichst bald in die französischen Überseegebiete reisen. Der Staatschef werde die betroffenen Zonen besuchen, sobald dies möglich sei, ohne die Rettungskräfte zu stören, hieß es am Donnerstag aus dem Élyséepalast in Paris.

7. September, 11.25 Uhr:

Nach den Verwüstungen durch „Irma“ will Frankreich Trinkwasser und Lebensmittel zu den Betroffenen in seinen Überseegebieten bringen. Der Flughafen im französischen Teil der Karibikinsel Saint-Martin sei nicht zu stark beschädigt, sagte Innenminister Gérard Collomb am Donnerstag. „Wir werden dort zunächst mit Helikoptern und dann mit Flugzeugen landen können.“ Der Flughafen des niederländischen Südteils der Insel ist dagegen nicht zugänglich.

Priorität sei es, Stromgeneratoren in das betroffene Gebiet zu transportieren, sagte Collomb. Damit könne man vielleicht auch eine Entsalzungsanlage für die Trinkwasserversorgung wieder in Betrieb nehmen und die Telefonnetze wieder herstellen. Der Minister bezeichnete die Situation als schwierig: „Die Zerstörungen sind massiv.“ Ein Bewohner der französischen Insel Saint-Barthélemy sprach im Gespräch mit dem Sender BFMTV von einer „Horrorszene“: „Das ist nicht mehr der gleiche Ort.“

7. September, 10.10 Uhr:

Die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ sieht im Hurrikan „Irma“, der auch das US-amerikanische Festland bedroht, eine Botschaft an den Präsidenten und Klimawandel-Skeptiker Donald Trump:

„Es gibt eine Nachricht für Trump, die ihn vom Ozean kommend erreicht. Sie heißt Irma. Sie reist mit Winden von bis zu 300 Stundenkilometern und verspricht, erst zwei Wochen nach den Zerstörungen durch Harvey in Texas, eine noch größere Katastrophe im zerbrechlichen Florida anzurichten. Sie sagt dem Präsidenten, dass die Erde, die Atmosphäre, die Ozeane zornig auf ihn sind.

Ist es nur ein Zufall, dass der stärkste Hurrikan seit mindestens 100 Jahren (...) mit einer amerikanischen Präsidentschaft zusammenfällt, die sich mehr als jede andere (mit Blick auf den Klimawandel) skeptisch gezeigt hat?“

7. September, 10.01 Uhr:

Die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan ist auf mindestens zehn gestiegen. Allein auf der Insel Saint-Martin kamen nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben, ein weiteres Todesopfer gab es auf Barbuda. Mindestens 21 Menschen wurden auf Saint-Martin verletzt, wie der Katastrophenschutz am Donnerstag mitteilte. Auf Barbados starb ein Jugendlicher, der während des Wirbelsturms surfte.

Der Wirbelsturm war am Mittwoch über die Region hinweggefegt. Der Verwaltungschef des französischen Teils von Saint-Martin erklärte, die Insel sei „zu 95 Prozent zerstört“. Auch auf Barbuda waren die Schäden nach Angaben der Regierung gewaltig.

7. September, 9.35 Uhr:

Hurrikan „Irma“ hat auf den französischen Karibikinseln mindestens acht Menschen getötet und 23 verletzt. Der französische Innenminister Gérard Collomb sagte dem Radiosender France Info am Donnerstag, die Opferzahl auf St. Barths und Saint-Martin könne noch höher sein, da Rettungsteams ihre Überprüfung der Inseln noch nicht abgeschlossen hätten. Die Aufklärung werde erst bei Tagesanbruch wirklich losgehen, sagte Collomb.

7. September, 8.40 Uhr:

Auch die Niederlande haben Schäden durch den Hurrikan „Irma“ gemeldet. Der niederländische Inselteil Sint-Maarten ist schwer getroffen. Flughafen und Hafen seien nicht zugänglich, sagte ein Sprecher der Marine am Donnerstag im holländischen Radio. Sint-Maarten und das französische Saint-Martin bilden zusammen eine Insel.

Zwei Schiffe der Marine sind mit Einsatzkräften und Hilfsmaterial von der Karibikinsel Curacao aus auf dem Weg zu der Insel. „Das Krankenhaus ist nur eingeschränkt geöffnet, die Feuerwehr stark getroffen, und der Hafen steht nicht zur Verfügung“, sagte Leutnant Egbert Stoel im Radio.

Die niederländischen Militärs wollten zunächst den Flughafen der Insel frei räumen, um Hilfstransporte zu ermöglichen. In Den Haag sollte am Morgen ein Krisenstab der Regierung über weitere Hilfen entscheiden. Ministerpräsident Mark Rutte und König Willem-Alexander und seine Frau Máxima sprachen der Bevölkerung auf Facebook ihr Mitgefühl aus.

7. September, 6.52 Uhr:

Auf der Karibikinsel Barbuda ist bei Hurrikan „Irma“ nach Angaben von Regierungschef Gaston Browne mindestens ein Mensch gestorben. Dabei soll es sich um ein Baby handeln, sagte Browne dem örtlichen Fernsehsender ABS. Die Mutter habe versucht, aus einem beschädigten Gebäude zu fliehen. Es sei nicht bekannt, ob es weitere Todesopfer gebe, fügte der Premierminister des Staats Antigua und Barbuda hinzu.

Damit steigt die Zahl der Toten durch den Wirbelsturm auf sieben. In den französischen Überseegebieten Saint-Barthélemy und Saint-Martin starben nach Angaben von Präfekt Eric Maire vom Mittwoch mindestens sechs Menschen.

7. September, 5.26 Uhr:

Wegen Hurrikan „Irma“ haben die Behörden für Teile der Millionenstadt Miami im Süden der USA Zwangsevakuierungen angeordnet. Der extrem starke Wirbelsturm bewegt sich durch die Karibik auf den US-Bundesstaat Florida zu und könnte dort in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) auf Land treffen.

Der Bürgermeister des Bezirks Miami-Dade, in dem auch Miami liegt, ordnete an, dass Bewohner von Mobilheimen sowie Anwohner der gefährdeten sogenannten Überschwemmungszone A ihre Häuser verlassen müssen. Darunter sind auch die Bewohner des bei Touristen sehr beliebten Stadtteils Miami Beach. Die Anordnung tritt am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Kraft. Bewohner außerhalb der Evakuierungsgebiete wurden aufgefordert, ihre Häuser zu schützen und sichere Unterkünfte aufzusuchen.

7. September, 4 Uhr:

Schwerste Zerstörungen durch Hurrikan „Irma“ in der Karibik Saint John’s - Der Wirbelsturm „Irma“ hat in der Karibik schwerste Verwüstungen angerichtet. Die Insel Barbuda sei „total zerstört“, teilte Regierungschef Gaston Browne am gestrigen Mittwoch mit.

Die Insel mit ihren rund 1600 Einwohnern sei „nur noch ein Haufen Schutt“. Im Sender CNN bezifferte Browne die Schadensbilanz auf 95 Prozent des Gesamteigentums auf der Insel. Auch der französische Teil der Karibikinsel Saint-Martin sei zu 95 Prozent zerstört, sagte der Präsident des Gebietsrates, Daniel Gibbs, dem Rundfunksender Radio Caraïbes International nach dem Durchzug von „Irma“. „Das ist eine enorme Katastrophe“, sagte Gibbs. Er stehe „unter Schock“. Mindestens sechs Menschen kamen nach Behördenangaben auf Saint-Martin ums Leben.