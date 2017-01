News-Blog zu Donald Trump Trump verbietet Flüchtlingen die Einreise

Von red/dpa/AP/AFP/Reuters 28. Januar 2017 - 09:28 Uhr

Donald Trump lässt viele Flüchtlinge nicht mehr in die USA einreisen. (Symbolbild)Foto: Getty Images South America

Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Schnell wurde klar, dass seine Amtszeit eine besondere werden dürfte. Alle Entwicklungen zu Trump bei uns im News-Blog.

Stuttgart/Washington - Mit Donald Trump ist ein Mann zum 45. Präsident der USA gewählt worden, der schon im Vorfeld zu polarisieren wusste. Wer gehofft hatte, es würde mit seiner Vereidigung besser werden, sah sich schnell getäuscht und wurde eines besseren belehrt.

• Flüchtlinge dürfen nicht mehr in die USA einreisen

• Pence will gegen Abtreibungen vorgehen

• Trump kritisiert Medien scharf

• Trump überlasst Folterentscheidung anderen

• Trump telefoniert mit Präsident Mexicos

Alle Entwicklungen zu Donald Trump gibt es hier bei uns im News-Blog:

28. Januar, 5:30 Uhr: Kriegsflüchtlingen aus Syrien sowie anderen Flüchtlingen weltweit ist die Einreise in die USA vorläufig verboten. Für Syrer gilt dies sogar auf unbestimmte Zeit, wie US-Präsident Donald Trump per Dekret veranlasst hat. Ziel des Stopps ist, dass „radikale islamische Terroristen“ an der Einreise in das Land gehindert werden.

Mit dem Dekret wird ab sofort ein Programm ausgesetzt, das im vergangenen Haushaltsjahr noch 85.000 Flüchtlingen erlaubt hatte, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Darunter waren auch 12.587 Menschen aus Syrien. Während für diese nun nicht klar ist, wie lange das Verbot künftig gelten wird, ist die Einreise aus Irak, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen vorerst für 90 Tage verboten.

Während des Stopps dürfen Betroffene jedoch einen Antrag nach der „Fall zu Fall“-Regel stellen. Dabei könnten Flüchtlinge beispielsweise anführen, ihr Land wegen religiöser Verfolgung verlassen zu wollen, heißt es in der Anordnung. Die Einreise christlicher Flüchtlinge aus Ländern mit muslimischer Mehrheit könnte so begünstigt werden. In einem Interview mit CBN News hatte Trump gesagt, dass verfolgten Christen Priorität bei der Beantragung des Flüchtlingsstatus zugestanden würde. „Wir werden ihnen helfen. Sie wurden fürchterlich behandelt“, sagte er.

28. Januar, 3:57 Uhr: Die neue US-Regierung will sich dem Vizepräsidenten Mike Pence zufolge noch stärker gegen Abtreibungen einsetzen. Diese würden in Zukunft nicht mehr vom Steuerzahler gefördert, versprach er am Freitag während einer Rede beim „Marsch des Lebens“ in Washington. Zudem werde die US-Regierung von Donald Trump einen neuen Richter für das Gremium des Obersten Gerichtshofes wählen, der die „von Gott gegebenen“ Freiheiten hochhalte.

Die republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses wollen die Förderung des Bundes für Planned Parenthood beenden. Die Organisation hat 2014 mehr als ein Drittel aller landesweiten Abtreibungen durchgeführt. Zudem hoffen sie, die meisten Abtreibungen nach 20 Wochen Schwangerschaft zu verbieten. Trump hat zugesagt, beide Gesetze unterschreiben zu wollen, falls sie auf seinem Tisch landen würden.

27. Januar, 23:58 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf große Teile der US-Medien weiter verschärft. „Die Medien sind eine Schande“, sagte Trump in einem am Freitag auszugsweise vorab veröffentlichten Interview mit dem Sender Christian Broadcasting Network. Ein Großteil der Medien sei durch „Unehrlichkeit“ sowie „totalen Betrug und Täuschung“ geprägt. Der US-Präsident warf diesen Medien vor, sich wie eine „Oppositionspartei“ zu verhalten.

Er knüpfte damit nahtlos an eine Attacke seines Chefstrategen Stephen Bannon an. Dieser hatte in einem Telefonat mit der „New York Times“ die von ihm so bezeichneten „Mainstream-Medien“ als die wahre „Oppositionspartei“ in Land bezeichnet. Bannon sagte, diese Medien sollten „den Mund halten und eine Weile einfach nur zuhören“. Trump sagte nun, die Medien seien „zu viel mehr imstande als die Oppositionspartei“, womit er die Demokraten meinte. Er warf vielen Medien vor, sich auf die Seite der politischen Opposition geschlagen zu haben.

Bannon hatte die „Mainstream-Medien“ beschuldigt, „dieses Land nicht zu verstehen“. Sie begriffen bis heute nicht, „warum Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist“. Wegen dieser Fehleinschätzungen sollten diese Medien „in Verlegenheit und gedemütigt sein“, wetterte der frühere Chef des rechtsgerichteten Webportals „Breitbart News“.

27. Januar, 21:58: US-Präsident Donald Trump will die Entscheidung über die Anwendung der Foltermethode Waterboarding seinem Verteidigungsminister James Mattis überlassen. Trump sagte am Freitag in Washington, Mattis sei „nicht unbedingt“ vom Nutzen des simulierten Ertränkens und ähnlicher Verhörmethoden überzeugt. „Ich stimme dem nicht zu“, sagte Trump. Aber Mattis könne über die Anwendung von Waterboarding entscheiden, da er dazu die Befugnis habe. „Ich finde, dass es funktioniert“, unterstrich der neue US-Präsident.

Er hat sich bereits mehrfach für die Anwendung der Foltermethode im Kampf gegen den radikalen Islam ausgesprochen. Man müsse „Feuer mit Feuer“ bekämpfen, sagte er unlängst in einem Interview des Senders ABC unter Hinweis auf die Gräueltaten der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). (Reuters)

27.Januar, 20:10: Nach dem Eklat um die Grenzmauer haben US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Amtskollege Enrique Peña Nieto am Freitag eine Stunde lang miteinander telefoniert. Die beiden Staatschefs einigten sich darauf, das kontroverse Thema künftig nicht mehr öffentlich zu diskutieren, teilte das mexikanische Präsidialamt mit.

„Wir hatten ein sehr gutes Gespräch“, sagte Trump in einer Pressekonferenz. „Wir arbeiten an einem fairen Verhältnis. Aber wir können nicht Millionen Jobs verlieren. Wir verhandeln unsere Handelsabkommen neu.“

Am Vortag hatte sich das Verhältnis beider Staaten rapide verschlechtert. Grund war die Ankündigung Trumps, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, für die das Land bezahlen soll. Peña Nieto sagte daraufhin eine für kommende Woche geplante Reise nach Washington und ein Treffen mit Trump ab.

(dpa)

27.Januar, 19:24: US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung von Queen Elizabeth II. nach Großbritannien akzeptiert. Das sagte Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Freitag in Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump in Washington. Zuvor hatte sie eine knappe Stunde mit dem neuen Präsidenten im Weißen Haus gesprochen. Einladungen zu Staatsbesuchen in Großbritannien spricht zwar offiziell die Queen aus, sie werden aber von der Downing Street aus politischen Überlegungen arrangiert. Großbritannien will die USA als Partner für ein bilaterales Freihandelsabkommen gewinnen, wenn das Land voraussichtlich 2019 aus der EU und aus dem europäischen Binnenmarkt austritt. (dpa)

27.Januar, 18:41Uhr: Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington eingetroffen. May und Trump wollten sich zunächst für Beratungen zusammensetzen, anschließend eine Pressekonferenz geben und dann gemeinsam zu Mittag essen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Trump empfängt May als erste ausländische Regierungschefin in seinem Oval Office.

May muss dabei einen politischen Spagat schaffen: Einerseits will sie Trump an die globalen Pflichten seines Landes erinnern und auch Kritik äußern; andererseits muss sie nicht zuletzt wegen der Brexit-Pläne ihres Landes zu einem Austritt aus der EU um konstant enge Bande zwischen den Briten und US-Amerikanern werben. (dpa)

27.Januar, 18:37 Uhr: Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich einen Tag vor einem geplanten Gespräch mit seinem US-Kollegen Donald Trump mit seinem Sicherheitsrat zusammengesetzt. Er leitete am Freitag ein Treffen des Rats, um über die amerikanisch-russischen Beziehungen zu diskutieren, wie der Kreml mitteilte. Die beiden Präsidenten würden bei ihrem Gespräch voraussichtlich „Ansichten zu Eckdaten der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen austauschen“, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow.

Die beiden Politiker hatten laut dem Kreml das letzte Mal gesprochen, als Putin Trump kurz nach dessen Wahlsieg im November gratuliert hatte. Peskow nannte keine Details zu den Themen, die bei dem Telefonat besprochen werden könnten. Er wollte auch nicht sagen, ob die beiden Präsidenten das Gespräch nutzen würden, um sich auf ein persönliches Treffen zu einigen.

27.Januar, 14:17 Uhr: Der US-Präsident hat einen Strafzoll von 20 Prozent auf mexikanische Importe angedroht. Er hat dafür ein breites rechtliches Instrumentarium zur Verfügung, muss aber mit Vergeltungsmaßnahmen und einer Klage bei der Welthandelsorganisation WTO rechnen. Ein 1977 verabschiedetes Notstandsgesetz gibt dem Präsidenten die Vollmacht, bei einer „außergewöhnlichen Bedrohung“ für die US-Wirtschaft alle Geschäfte mit dem fraglichen Land zu untersagen. Mexiko oder die von den Strafzöllen betroffenen Firmen könnten aber die von Nafta vorgesehen Schiedsgerichte anrufen. Mexiko könnte außerdem Klage bei der WTO einreichen und ein sogenanntes Streitbeilegungsverfahren einleiten.

27. Januar, 11.33 Uhr: Als erste Regierungschefin aus dem Ausland wird Großbritanniens Premierministerin Theresa May am (heutigen) Freitag vom neuen US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus empfangen. May muss dabei einen politischen Spagat hinlegen: Einerseits will sie Trump an die globalen Pflichten seines Landes erinnern und auch Kritik äußern, andererseits muss sie nicht zuletzt wegen der Brexit-Pläne ihres Landes zu einem Austritt aus der EU um konstant enge Bande zwischen den Briten und Amerikanern werben.

27. Januar, 10.44 Uhr: Mit provokanten Statements auf einer Massenkundgebung hat Sängerin Madonna (58) den Zorn von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. „Ehrlich, sie ist ekelhaft“, sagte Trump in einem Fernseh-Interview dem Sender „Fox News“, das am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. „Ich glaube, sie hat sich selbst sehr geschadet. Was sie gesagt hat, war eine Schande für unser Land.“

27. Januar, 9.31 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin und sein neuer US-Kollege Donald Trump werden am Wochenende telefonieren. Das Ferngespräch sei für Samstag geplant, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Freitag nach Angaben mehrerer russischer Nachrichtenagenturen. Putin habe Trump im November zu dessen Wahlsieg gratuliert, seither aber nicht wieder mit ihm gesprochen.

27. Januar, 8.54 Uhr: US-Präsident Donald Trump will die umstrittene Grenzmauer zu Mexiko über einen neuen Importzoll finanzieren. Auf alle mexikanische Waren solle ein Zoll von fünf bis 20 Prozent erhoben werden, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Details würden derzeit noch ausgearbeitet. Mit dieser Idee solle klar gemacht werden, dass die Kosten für die Grenzmauer sehr wohl auf Mexiko umgelegt werden könnten.

27. Januar, 8.27 Uhr: Schauspieler Shia LeBeouf (30) ist bei einer Kunst-Protestaktion gegen US-Präsident Donald Trump festgenommen worden, nun will die Polizei Medienberichten zufolge diese genauer beobachten. LeBeouf ist Teil der Installation „He will not divide us“ (etwa: „Er wird uns nicht entzweien“) des New Yorker Museum of the Moving Image. Das Museum will die Performance-Aktion während der gesamten Amtszeit Trumps live im Netz übertragen.