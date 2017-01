New York US-Bürger attackiert Muslimin unter Berufung auf Trump

Von red/dpa 27. Januar 2017 - 08:01 Uhr

Kurioser Vorfall am Flughafen in New York. Ein USA-Reisender soll eine Angestellte attackiert und sich dabei auf Donald Trump berufen haben.

New York - Ein Reisender soll in New York eine muslimische Flughafenangestellte beleidigt und getreten haben. Der US-Bürger habe die Bürotür gegen den Stuhl der Frau geschlagen, die eine muslimische Kopfbedeckung trug, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er habe eine wüste Schimpftirade losgelassen und sie getreten. Als die Frau aus dem Büro lief, sei der Mann ihr gefolgt, habe eine muslimische Gebetshaltung imitiert und gebrüllt: „Hier ist jetzt Trump, er wird Euch alle beseitigen.“

Als der Mann festgenommen wurde, sagte dieser den Angaben zufolge, er wisse nicht einmal, ob er einen Mann oder eine Frau attackiert habe. Er muss sich für den Vorfall vom Mittwochabend (Ortszeit) unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Hassverbrechen verantworten.