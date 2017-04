New York International Auto Show Audi stellt den neuen R8 vor

Von bkü 12. April 2017 - 11:37 Uhr

Die New York International Auto Show ist ein Pflichttermin für alle Autoliebhaber. Dort werden Neuheiten enthüllt und vorgestellt. Audi-Fans kommen dieses Mal besonders auf ihre Kosten.





New York - Die New York International Auto Show findet jährlich im „Jacob Javits Convention Center“ statt. Dort stellen die führenden Autobauer ihre neuen Modelle vor. Das Interesse der Messe am europäischen Markt wächst stetig.

Mercedes Benz präsentiert dieses Jahr zwei Power-AMG Modelle mit bis zu 510 PS. Aber auch die asiatischen Hersteller wie Kia und Hyundai sind vertreten. Das diesjährige Highlight dürfte vor allem Audi-Fans begeistern: Der Geschäftsführer der Audi Sport GmbH Stefan Winkelmann stellt den neuen R8 vor.

Die New York International Auto Show findet vom 14. bis 23. April 2017 statt. Jährlich kommen rund eine Millionen Besucher.