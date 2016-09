New York Fashion Week Diese Promis sitzen in der ersten Reihe am Laufsteg

Von Beria Barlik 13. September 2016 - 11:41 Uhr

Die New York Fashion Week gehört zu den populärsten Mode-Events im Jahr. Welche Stars an den zahlreichen Shows teilnehmen, sehen Sie in unserer Bildergalerie.





New York - Die langersehnte Woche ist endlich da. Ob Schauspieler, Sängerinnen, Mode-Ikonen oder Geschäftsleute – zweimal im Jahr pilgern Stars und Sternchen nach New York um an diesem großen Event teilnehmen zu können. Die New York Fashion-Week gehört zu den wichtigsten Events in der Modewelt.

Promis zeigen sich von ihrer besten Seite

Die vielen Fashion-Shows bringen auch eine Menge Fotografen mit sich. Die Promis nutzen natürlich die Möglichkeit und zeigen sich von ihrer besten Seite.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie um zu sehen, welche Berühmtheiten an den Veranstaltungen teilgenommen haben.