New York Fashion Week Mode von Ralph Lauren in Oldtimer-Garage

13. September 2017

Eine besondere Kulisse wählte der Designer Ralph Lauren am Dienstag in New York für die Präsentation seiner neuen Kollektion. In seiner Oldtimer-Garage präsentierte Kendall Jenner zwischen edlen Automobilen die neuen Modekreationen.





Stuttgart - Was Mode mit edlen Luxuskarossen zu tun hat? Auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten Blick sind es die beiden großen Leidenschaften des Designers Ralph Lauren. „Es geht einfach um Schönheit“, sagt der Modemacher. Im Rahmen der Modewoche in New York hat er seine neue Kollektion für das Frühjahr und Sommer 2018 in seiner Oldtimer-Garage präsentiert.

Models in ferrarirotem Trenchcoat und glänzenden schwarzen Lederjacken laufen zwischen Bugatti und Mercedes. Die Halle in Bedford ließ der Designer eigens für seine große Oldtimer-Sammlung errichten.

In der ersten Reihe nahmen wichtige Größen der Modebranche Platz. Donna Karan saß neben Diane von Furstenberg und auch Katie Holmes und Vogue-Chefin Anna Wintour kamen zur Show des amerikanischen Designers.