New York Fashion Week Das tragen wir in den nächsten Monaten

Von Lena Marie Schropp 14. September 2016 - 11:34 Uhr

Die New York Fashion Week bringt wie jedes Jahr die skurrilsten Trends mit sich. Doch einige sind tatsächlich tragbar. Wir haben die angesagtesten Stile und Trends, die bisher auf den Laufstegen zu sehen waren, für Sie zusammengefasst.





New York City - Bonbonfarbene Roben, durchsichtige Kleider und unfallähnliches Make-Up: Diese skurrilen Kreationen für das kommende Frühjahr sind nichts für jedermann. Doch auf der New York Fashion Week lassen sich durchaus auch Trends erahnen, die im Alltag umsetzbar sind.

Ungeachtet der umstrittenen Diskussion um Tierquälerei, sind Fellwesten und Felljacken einer der Trends, die man auf der New York Fashion Week erkennen kann. Ob farbenfroh oder naturell, die tierischen Materialien tauchen auch dieses Jahr immer wieder auf dem Laufsteg auf.

Ein weiterer Trend: Gürtel, die auf der Taille sitzen, sind einer der Modetipps, die die Fashion Week hergibt. Große Designer wie beispielsweise Oscar de la Renta setzen auf das schmale Lederband.

Auch in ist: Gerade, geometrische Schnitte, vor allem bei Jacken, Diese Schnitte verleihen den Kreationen der Designer einen futuristischen Look. Die klare Struktur steht jedoch oft im Kontrast zu der meist verwendeten, hellen Farbpalette. Genauso sind aber auch übergroße Jacken und Pullover weiterhin in den Kollektionen zu finden. Besonders bei kühleren Temperaturen im Frühling sind diese wunderbar zum Einkuscheln und Wohlfühlen.

Ebenfalls warm halten können die hoch geschlossenen Kleider, die ganz im Trend der New York Fashion Week liegen. Diese sind jedoch an den Beinen sehr freizügig und dadurch modisch außergewöhnlich – doch im Zweifelsfall können Fashion Victims dann auf die übergroßen Jacken zurückgreifen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Trends der New York Fashion Week.