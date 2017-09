New York Fashion Week 2017 Kinder zeigen Sommertrends auf dem Laufsteg

Von ps 14. September 2017 - 16:00 Uhr

Am Mittwoch haben in New York die Kleinen ihren großen Auftritt. Bei der Modenschau von Liu Jia laufen Kinder über den Laufsteg und präsentieren die neue Kollektion für Frühjahr/Sommer 2018. Für Erwachsene gibt es zusammenpassende Outfits.





Stuttgart - Am Mittwoch hat die chinesische Designerin Liu Jia ihre neue Kollektion für Frühjahr und Sommer 2018 im Rahmen der New York Fashion Week präsentiert. Die junge Chinesin entwirft Kleider für Eltern und Kinder. Die Outfits der Kleinen sehen denen der Großen sehr ähnlich. Seit acht Jahren entwirft die Designerin ihre Partnerlook-Kreationen.

Die kleinen Models laufen mit weißen und schwarzen Kapuzenpullis mit bunten Emoji-Aufdrucken über den großen Laufsteg in New York. Zur neuen Kollektion für kleine Mode-Fans gehören T-Shits mit den drei Affen und rosa Kleider.

Die Liu Jia studierte in Frankreich Mode und blieb dort sieben Jahre. 2015 wurde sie zu einer der zehn besten chinesischen Mode-Designerinnen gekürt.