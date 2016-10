New Fall Festival „Ein neuer Teil der Stuttgarter Kulturszene“

Von Christoph Masurek 09. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Am 27. Oktober beginnt das New Fall Festival in Stuttgart. Im Rahmen der Konzertreihe spielen unter anderem die Künstler Wilco, Boy, Regina Spektor und Wanda im neuen Schloss sowie in der Liederhalle.





Stuttgart - Ein neues Pop-Festival kommt nach Stuttgart: Am 27. Oktober startet zum ersten Mal das New Fall Festival. Die Konzertreihe ist bereits seit 2011 fester Bestandteil der Pop-Musikszene in Düsseldorf. Alleinstellungsmerkmal des Festivals sind Konzerte an besonderen Orten – so finden die Auftritte im Neuen Schloss und der Liederhalle statt. Die neun Konzerte in Stuttgart werden unter anderem von den Künstlern Dillon, Boy, Regina Spektor, Wanda und Wilco bestritten.

Mehr zum Thema

Im Schatten des Nachbarn

„Stuttgart und Düsseldorf haben vieles gemeinsam. Beides sind kompakte Städte, mit besonderen Kulturorten, in denen man bisher selten in den Genuss hochwertiger Popmusik kommen konnte“, sagt Emma McNutt, die Produktionsleiterin des Stuttgarter New Fall Festivals. Leider ständen beide Städte oft im Schatten der größeren Nachbarn München und Köln. Diesem Problem wolle man mit dem New Fall Festival im Pop-Bereich begegnen.

Die Auswahl der Musiker sei nicht von Trends und Mainstream beeinflusst worden, sondern von ihrem Stellenwert als prägende Künstler in der Musikszene. „Hier schenkt man seinen Lieblingskünstlern die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, man kann selbst entspannen und braucht nach dem Wochenende keinen Erholungsurlaub“, sagt McNutt zur Atmosphäre beim Festival.

Das New Fall Festival findet auch im nächsten Jahr in Stuttgart statt und soll ein fester Bestandteil der Musikszene in Stuttgart werden. Die Produktionsleiterin zeigt sich zuversichtlich: „Wir freuen uns riesig auf die kommenden Jahre und darüber, ein neuer Teil der Stuttgarter Kulturszene zu sein.“

Fritz Kuhn als Schirmherr

Die brasilianische Sängerin Dillon wird mit dem Popchor des Musikwerks Stuttgart das New Fall am 27. Oktober eröffnen. Zu Gast sein wird auch der Oberbürgermeister Fritz Kuhn – in seiner Rolle als Schirmherr des Festivals.

Tickets müssen separat für die jeweiligen Konzerte erworben werden und sind ab einem Preis von rund 20 Euro im Angebot. Außerdem besteht die Möglichkeit ein Kombi-Ticket für 75 Euro zu erwerben, welches für drei Konzerte nach Wahl gültig ist. Termine und Karten finden Sie auf der Homepage des New Fall Festival.

In unserer Bildergalerie finden Sie einige der Künstler, die im Rahmen des New Fall Festivals in Stuttgart auftreten.