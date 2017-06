Neuzugang beim VfB Stuttgart Orel Mangala verstärkt das Mittelfeld

Von Anna Lammers 09. Juni 2017 - 12:07 Uhr

Orel Mangala kommt von der U 19 des BVB und ist belgischer Junioren-Nationalspieler.Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart kann nach Informationen dieser Zeitung seinen ersten Neuzugang vermelden: Der belgische Mittelfeld- und U19-Nationalspieler Orel Mangala (19) erhält beim Aufsteiger offenbar einen Vertrag bis 2020.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht kurz davor, den ersten Transfer der neuen Saison zu tätigen. Der 19-jährige Orel Mangala soll den Aufsteiger in der kommenden Erstligasaison verstärken.

Bislang verhielt sich der VfB Stuttgart eher verhalten auf dem Transfermarkt. Doch am Freitagmittag stand der erste Transfer unmittelbar bevor. Dortmunds ehemaliger U-19-Nachwuchsspieler Orel Mangala wird wohl als Alternative im zentralen Mittelfeld die Mannschaft von Hannes Wolf unterstützen. Für den VfB-Trainer ist der Belgier kein unbekanntes Gesicht: Der Mittelfeldspieler, der vom RSC Anderlecht nach Dortmund ausgeliehen war, lief zuletzt für die U19 des BVB auf.

In der A-Junioren-Bundesliga West kam der belgische U19-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 25 Mal zum Einsatz, schoss vier Tore und bereitete fünf vor. Mit der U 19 des BVB wurde Mangala in der vergangenen Spielzeit Deutscher Meister.

Das weckte auch das Interesse mehrerer Bundesligavereine. Unter anderem sollen auch der FC Schalke 04 und 1899 Hoffenheim an dem 19-Jährigen interessiert gewesen sein. Der BVB hingegen zog die Kaufoption von zwei Millionen Euro zum Ende dieser Spielzeit nicht.

Mangala soll beim VfB Stuttgart einen Dreijahresvertrag bis 2020 erhalten.