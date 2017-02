Neun Monate nach der Flutkatastrophe in Braunsbach Trümmerland

Von Robin Szuttor 23. Februar 2017 - 16:00 Uhr

Vor neun Monaten fiel eine Sturzflut mit unvorstellbarer Zerstörungskraft über Braunsbach ein. Wie hat sich der 1000-Einwohner-Ort verändert? Die Geschichte einer Katastrophe. Teil 2: das Chaos





Braunsbach -

Am Morgen danach gibt es Leute aus Braunsbach, die sind unberührt von der Flut geblieben, haben keine Nachrichten gehört, mit keinem im Ort gesprochen – und wundern sich jetzt, warum sie nicht wie gewohnt zur Arbeit fahren können. Auch eine Anwohnerin im Nordic-Walking-Dress muss vor der Straßensperre abbremsen: „Was ist denn da?“

Das Chaos. Die Zerstörung. Im Kindergarten sitzt das Krisenteam. Seit 22 Uhr leitet der Führungsstab des Landkreises die Einsätze, seit 3 Uhr in der Früh ist bereits schweres Baugerät im Einsatz. Um 9 Uhr meldet sich Ministerpräsident Kretschmann auf dem Handy von Frank Harsch. Da wird dem Bürgermeister endgültig klar: Das ist die Stunde null für Braunsbach.

Am Morgen danach weiß man: Es gibt keinen Toten und keinen Schwerverletzten aus Braunsbach. Das kann man wohl ein Wunder nennen. Erst eine Woche später ist die Lage geordnet genug, um auch auszuschließen, dass vielleicht Auswärtige, die am 29. Mai zufällig in der Gegend unterwegs waren, Opfer der Sturzflut wurden.

Vor dem Unglück hatte Braunsbach eine Sporthalle, eine Post, eine Volksbank, eine Arztpraxis, eine Apotheke, drei Wirtschaften, ein Schreibwarengeschäft, ein Sanitärhaus, zwei Fahrschulen, einen Blumenladen, einen Computershop, ein Reisebüro, das Lädle der Familie Schwarz. Danach hat Braunsbach nichts mehr.

Den Zweiten Weltkrieg überstand der Ort ohne große Schäden. Jetzt sieht er aus, als hätte in der Nacht eine Stuka-Kampfschwadron ihre Bombenteppiche gelegt. Armdicke Kabel ragen aus dem Boden, zerfetzte Wasserrohre, die Orlacher Straße durchzieht ein Geröllgletscher. In der Hauptstraße haben sich meterhohe Schuttgebirge aufgefaltet. Kolossale Asphaltbrocken thronen auf den Gipfeln oder treiben wie Eisschollen im knietiefen Schlammmeer. Wo anfangen mit dem Aufräumen?

Alles Private ist nach außen gekehrt

Familien stehen ratlos vor ihren Häuserresten. Ein Mann stakst wie abwesend durch den Schlamm. An die ersten einsturzgefährdeten Häuser wird mit roter Farbe „Betreten verboten“ gesprüht. Die Einwohner teilen sich den Ort mit Dutzenden Kamerateams. Es gibt keine Intimsphäre mehr: Alles Private ist nach außen gestülpt, ganze Wohnungseinrichtungen liegen im Dreck. Man blickt wie auf riesige Puppenstuben in Häuser ohne Fassaden. Ausgebeint, durchgespült, bis auf die Grundbalken entblößt. In einem Hausgerippe hängt noch ein Tierkalender an der Küchenwand, beim Nachbarn baumelt eine Wohnzimmerlampe. Möbel liegen im Morast wie Rosinen im Kuchenteig. Eine dekorative Kuchenplatte, ein Herrenhausschuh von Romika, Kinderunterhemdle, naive Malerei mit Schafmotiv, ein Buch „Lachen Sie mit“ von Robert Lembke, ein einsamer Lexikonband: „osts bis rhus“. Die Frau aus Stein vom Marktplatzbrunnen ist geköpft, einen Fuß hat sie auch verloren.

„So hoch stand das Wasser“, sagt Peter Schwarz und zeigt bis zur Decke seines Trümmerladens. Seine Wohnung in den oberen Etagen hat nichts abbekommen, das Wasser machte auf der Treppe halt. Sein Lädle ist kaputt. Kuchentheke, Eistruhe, Mikrowelle, Wursttisch, die Tafel fürs Café (Torte 2,60 Euro, Butterbrezel 1,20 Euro): Alles schwimmt im Schlammbrei.

Seit zwölf Jahren hat Schwarz den Laden, seine Frau führt das Geschäft. Sein Tagesablauf bisher: morgens um halb fünf Backwaren holen in Obersteinach, um sechs die Kinder wecken, dann zur Arbeit, halbtags bei Maas-Baustoffe. Sein Alltag nach der Flut: Versicherungen anrufen. Bevor er irgendwas im Laden anrühren darf, muss ein Gutachter die Freigabe erteilen.