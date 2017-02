Neujahrsempfang in Stuttgart FDP knöpft sich Populisten vor

Von Josef Schunder 16. Februar 2017 - 22:45 Uhr

Kämpferische Rede: Alexander Graf Lambsdorff beim Neujahrsempfang der Stuttgarter FDP.Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Alexander Graf Lambsdorff hat in Bad Cannstatt Klartext geredet. Der AfD und der Französin Marine Le Pen warf er vor, die Europäische Union abschaffen zu wollen. Doch die werde gebraucht zur Verteidigung der Freiheitsrechte der Deutschen, sagte der Europapolitiker, der nach Berlin will.

Stuttgart - Absage an Autofahrverbote in Stuttgart sowie an Rechts- und Linkspopulismus in Deutschland: Die Stuttgarter FDP hat am Donnerstagabend ihren Neujahrsempfang für kämpferische Reden im Blick auf die Bundestagswahl und die französische Präsidentenwahl genutzt. Ein Wahlsieg von Marine Le Pen in Frankreich „wäre schlimmer als der Brexit“, sagte Alexander Graf Lambsdorff, liberaler Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Bundestagskandidat, vor rund 300 Gästen im Cannstatter Kursaal.

„Der Fraxit wäre das Ende der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen“, sagte er. Eine starke EU werde aber gebraucht, denn durch die Veränderung des strategischen Umfelds von Deutschland sei „unsere Freiheit bedroht“. Die Rechtspopulisten wollten die EU abschaffen. Die AfD habe bei einem Treffen von Rechtspopulisten in Koblenz ihre Maske fallen lassen und sich mit Marine Le Pen „gemein gemacht“. Gegen Abschottungsbestrebungen und die Sehnsucht nach dem starken Mann, gegen Flüchtlingshetze und völkische Parolen müssten alle Demokraten angehen, besonders die Liberalen. Daneben warb Lambsdorff für eine neue Mentalität, die mehr Forschung, mehr Fortschritt sowie qualitätsvolles Wirtschaftswachstum begünstigen würde – „heute dürfte man nicht einmal mehr das Auto erfinden“.

Das Auto beschäftigte auch den Kreisvorsitzenden Armin Serwani und Matthias Oechsner, Sprecher der FDP im Rathaus. Fahrverbote im großen Stil ab 2018 zur Luftreinhaltung lehnten sie ab. „Stuttgart lebt vom Auto. Die Stadt darf nicht komplett fürs Auto gesperrt werden“, sagte Oechsner. Serwani kritisierte eine „Feinstaubpanik“, für die er OB Kuhn verantwortlich machte. Sie schade Stuttgart.