Neujahrsbaby in Stuttgart Reicher Kindersegen zum Jahreswechsel

Von Christoph Kutzer 01. Januar 2017 - 16:54 Uhr

Neujahrsbaby Paula Mathilda mit seinen Eltern Anna und Helmut SteckbauerFoto: Lichtgut/Julian Rettig

Drei Kinder sind in Stuttgart in der ersten Stunde des neuen Jahres geboren worden. Den „Titel“ sicherte sich eine junge Dame, die im Robert-Bosch-Krankenhaus das Licht der Welt erblickte.

Stuttgart - Friedlich liegt Paula Mathilda in den Armen ihres Vaters Helmut Steckbauer (33). 52 Zentimeter misst die junge Dame mit dem dunklen Haarschopf, die um 0.26 Uhr am frühen Neujahrsmorgen im Robert-Bosch-Krankenhaus das Licht der Welt erblickt hat. Sie ist das erste Baby, das im neuen Jahr in Stuttgart geboren wurde. So gut wie termingerecht, wie Mutter Anna einige Stunden später verrät: „Der errechnete Termin war gestern. Auch sonst verlief alles wie geplant.“ Der Nachwuchs hat sie sogar ausschlafen lassen. Die Station kennt die 27-Jährige Physiotherapeutin schon von der Geburt der Schwester. „Es ist schön, wenn man weiß, was einen erwartet“, sagt sie.

Die inzwischen zweijährige Sophie Marlene beäugt den Familienzuwachs, der 3400 Gramm auf die Waage bringt, mit großem Interesse und überaus freudig von der Bettkante aus. Endlich ist das Baby da, auf das sie schon so lange neugierig gewartet hat.

Zora Andric verpasst den Titel ganz knapp

Ganz knapp verpasst hat den Titel „erstes Neujahrsbaby“ Zora Andric, die um 0.28 Uhr in der Cannstatter St. Anna Klinik zur Welt kam. Die Kleine misst 54 Zentimeter, wiegt 3950 Gramm und schläft selig neben Nicole Andric (25) im Familienzimmer, wo auch der frischgebackene Vater Milenko genächtigt hat. Im Moment ist er unterwegs, um Verwandtschaft abzuholen. Die Entbindung der erstmaligen Mutter ging ebenfalls schnell und ohne Komplikationen vonstatten. Das passt ins Bild einer ruhigen und stressfreien Nacht, das Schwester Heike Höft zeichnet: „Zora ist das einzige Kind, das hier zwischen den Jahren zur Welt kam“, resümiert sie am Neujahrsmittag. „Es sieht im Moment auch nicht aus, als würde in den nächsten Stunden viel passieren.“ Noch weniger wurde nur der Kreißsaal im Marienhospital frequentiert: „Wir hatten die letzte Geburt an Silvester um 16.36 Uhr“, so Hebamme Lisa Wild. Die Frauenklinik im Stuttgarter Klinikum hingegen kann in diesem Jahr zwar mehrere Geburten vorweisen, die Kinder hatten aber schlicht das falsche Timing für das erste Stuttgarter Baby anno 2017: Die kleine Greta war um 1.15 Uhr die erste neue Bürgerin, die dort geboren wurde.

Neben all dem weiblichen Nachwuchs machte sich im Charlottenhaus auch ein Knabe zum Jahreswechsel auf den Weg: Mika David kam um 0.36 Uhr zur Welt und erlangt damit den Rang des drittgeborenen Stuttgarters im neuen Jahr. Er misst 52 Zentimeter und wiegt 3150 Gramm. „Insgesamt war es eine unaufgeregte Nacht“, sagt Hebamme Natalie Baumann mit Blick auf das Geburtenbuch. Die nächste Neujahrsgeburt erfolgte in der Klinik erst um 12 Uhr mittags.