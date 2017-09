Neuhausen auf den Fildern Dunstabzug in Flammen

Von kaw 01. September 2017 - 13:11 Uhr

Eine Bewohnerin nahm der Feuerwehr noch vor dem Eintreffen die Arbeit ab. Foto: dpa

In einer Wohnung in Neuhausen gerät eine Dunstabzugshaube in Brand und verursacht einen hohen Sachschaden.

Neuhausen - Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand in der Rupert-Mayer-Straße in Neuhausen (Kreis Esslingen) am Donnerstagabend gewesen sein.

Laut der Polizei bemerkte eine Bewohnerin des Hauses gegen 22.45 Uhr den Brand einer Dunstabzugshaube in der Einliegerwohnung und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Frau mit Hilfe zweier Nachbarn den Brand löschen.

Durch den entstandenen Rauch ist die betroffene Einliegerwohnung nicht mehr bewohnbar. In der derzeit ungenutzten Wohnung entstand ein Sachschaden von mindestens 25 000 Euro.