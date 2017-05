Neuhausen 82-Jähriger kracht in Stauende

Von kaw 22. Mai 2017 - 17:49 Uhr

Ein 82-jähriger Autofahrer kracht bei Neuhausen mit seinem Wagen in ein Stauende. Durch den Auffahrunfall werden sechs Personen verletzt.





Neuhausen - Eine Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 14.20 Uhr, auf der Plieninger Straße in Neuhausen (Kreis Esslingen) auf Höhe der Einmündung zur Scharnhäuser Straße ereignet hat. Laut Polizei war ein 82-jähriger Stuttgarter mit seinem Ford Mondeo auf der Plieninger Straße in Richtung Scharnhäuser Straße unterwegs gewesen und hatte zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihm an der Einmündung in die Scharnhäuser Straße staute.

Er versuchte durch eine Vollbremsung und Ausweichen eine drohende Kollision zu vermeiden. Trotzdem krachte er noch mit so großer Wucht ins Heck eines Audi, dass dieser auf einen davorstehenden VW Polo und einen Seat Leon aufgeschoben wurde. Der 28-jährige Audi-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Weil bei dem Audi-Fahrer der Verdacht auf eine Wirbelverletzung vorlag, musste die Feuerwehr Neuhausen anrücken um den Verletzten, nachdem das Fahrzeugdach abgenommen war, sanft aus dem Fahrzeug zu bergen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher und die vier Insassen des VW Polo, im Alter von 17, 18, 19 und 46 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf knapp 20 000 Euro.