Neues Wort im „Oxford English Dictionary“ Vorsicht! „Moobs“-Alarm!

Von Markus Brauer 12. September 2016 - 18:18 Uhr

Bei übergewichtigen Männern bilden sich manchmal Männerbrüste aus.

Sprache lebt. Wer könnte daran zweifeln. Doch ausgerechnet das als konservativ verschrieene „Oxford English Dictionary“ beweist jetzt die Richtigkeit dieser These mit dem Begriff „Moobs“.

London - „Butts are the new boobs“ – „Hintern sind die neuen Brüste“. So lautet das Credo der globalen Gemeinde der Gesäßbacken-Verehrer. Doch das ist linguistischer Schnee von gestern. „Moobs“ ist das neue Modewort.

Man + Boobs = Moobs

Wörterbücher gelten gemeinhin als konservativ und zurückhaltend. Doch das stimmt nicht immer: Das altehrwürdige „Oxford English Dictionary“ (OED) hat jetzt das Wort „Moobs“ neu in sein Repertoire aufgenommen. Das Wort leite sich vom Slangwort „Boobs“ her (zu deutsch: Titten), und beschreibe ungewöhnlich große männliche Brüste. „Typisch als Ergebnis reichlicher Fettablagerung im Brustbereich“, wie der OED jetzt bekannt gab. Weil die Wortschöpfung bereits seit längerem zur Umgangssprache in Großbritannien gehört, hatte das seit 1884 existierende Lexikon jetzt ein Einsehen.

Hormone + Essen = Moobs

In der Online-Ausgabe des traditionsreichen Wörterbuchs heißt es wie folgt über „Moobs“: „Aussprache: /muːbz/ Plural Nomen, Depositum eines exzessiv fetten Mannes, dessen Brustansatz an den einer Frau erinnert. Übermäßiges Essen sorgt für mehr weibliche Hormone, die wiederum dazu führen, dass eine von der Form her weibliche Brust entwickelt wird.“

Chesseball, Yolo

Weitere Neuaufnahmen in das Traditionslexikon: „Cheeseball“, gemeint ist nicht nur das Käse-Knabberzeug, sondern jemand, der keinen Geschmack und keinen Stil besitzt. „Yolo“ wiederum steht für „You only live once“ (Du lebst nur einmal) und fordere Sorglosigkeit und Genuss der Gegenwart. Alles in allem stehen über 800.000 Wörter im OED, alle paar Monate kommen Neue hinzu.