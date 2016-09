Studenten in Stuttgart Ein hippes neues Wohnheim am Nordbahnhof

Von czi 30. September 2016 - 17:40 Uhr

Das neue Wohnheim an der Rosensteinstraße ist fertig, die ersten Studenten sind schon eingezogen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Nordbahnhof ist ein modernes Studentenwohnheim eröffnet worden. Es bietet 346 neue Wohnplätze in Wohngemeinschaften. So hipp wie außen ist das Gebäude übrigens auch innen.

Stuttgart - Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit ist das Wohnheim Rosensteinstraße am Freitag übergeben worden. Drei Partner waren daran beteiligt: Der Bauherr Realgrund, der Investor Aberdeen und das Studierendenwerk Stuttgart.

Mit dem Neubau am Nordbahnhof kommen 346 Studentenzimmer zu den rund 6900 Wohnplätzen hinzu. Die organisch wirkenden Balkone und die Klinkerfassade setzen außen eine neue Marke, im Inneren erwarten die Studenten schieferfarbene Möbel und frische Farbakzente, WLAN und Waschmaschinen, deren Verfügbarkeit per App abgerufen werden kann. „Die Investition für Studenten an einem tollen Standort, hochmodern und zu erschwingliche Mieten haben überzeugt“, so Tim Lasys von Aberdeen.

Das Zimmer kostet 346 bis 399 Euro monatlich in den 3er- und 4er-WGs, die Belegung behält sich das Studierendenwerk vor. Die Würfel sind bereits gefallen: „Das Haus ist voll belegt“, sagt Stefan Schneider vom Studierendenwerk. Die WGs haben Einzelzimmer, Gemeinschaftsküchen und jeweils zwei Bäder, damit’s morgens nicht zu Engpässen kommt. Der Bauherr achtete auf Energieeffizienz und hat selbst an eine Heizungssteuerung über Kontakte an den Fenstern gedacht: „Sind sie länger geöffnet, reduziert sich die Heizleistung im Zimmer“, erläuterte Dirk Bastian von Realgrund bei der Besichtigung am Freitag. Am Freitag zogen bereits die ersten Studenten ein, die Ladengeschäfte im Erdgeschoss sind noch verwaist. Sie sollen später Dinge für den täglichen Bedarf bieten.