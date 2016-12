Neues Update für Whatsapp Ist das Löschen von Nachrichten bald möglich?

Von Lisa Wazulin 16. Dezember 2016 - 12:29 Uhr

In der Beta-Version für iOS soll das Zurückholen von Nachrichten möglich sein. Wann das Update kommt, ist noch unbekannt. Dabei hinkt Whatsapp anderen Messenger-Diensten hinterher.

Kalifornien - Peinliche Nachrichten einfach wieder löschen – als hätte man sie nie geschrieben? Das soll bald beim Instant-Messaging Dienst Whatsapp möglich sein: Einer neuen Widerruffunktion sei Dank. Das berichtet zumindest WABetaInfo über ihren Twitteraccount. Das neue Feature wurde entdeckt in der Beta Version für iOS. In der neuen Version des Messengers lassen sich dann bereits abgeschickte und gelesene Nachrichten einfach wieder löschen, sodass auch der Empfänger die Nachrichtenblase nicht mehr sehen kann:

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG