Neues Update bei Pokémon Go Spieler kommen nun auf der Monsterjagd ins Schwitzen

Von jo 12. September 2016 - 11:45 Uhr

Ein Update für die Kumpelfunktion bei Pokémon Go ein.Foto: dpa

Neues aus der Welt der digitalen Monster: Mit dem jüngsten Update für Pokémon Go gibt es ein Kumpelsystem. Führt man ein Pokémon spazieren, findet es Bonbons – doch es gibt einen Knackpunkt.

Stuttgart - Ein Update für das beliebte Smartphone-Spiel Pokémon Go könnte die Fans der Online-Monsterjagd ins Schwitzen bringen. Mit den Neuerungen (1.7.0. für iOS, 0.37.0 für Android) können Pokémons nun als „Kumpel“ des Trainers ausgesucht werden – und dann entsprechende Bonbons sammeln. Der Clou: Nur wenn die Pokémon-Fans laufen, finden die Kumpel auch Bonbons.

Auf dem Bildschirm erscheint der Kumpel neben dem Spieler-Avatar. Je nach Monster-Art füllt sich ein Ring auf dem Display– mal nach einem, drei oder fünf Kilometern. Denn manche Pokémons sammeln pro Kilometer ein Bonbon, andere nur alle fünf Kilometer. Die Süßigkeiten helfen bekanntlich dabei, die virtuellen Monster weiterzuentwickeln.

Pokémons per Knopfdruck fangen

Doch die Kumpelfunktion ist nicht die einzige Neuerung. Durch das Update soll Pokémon Go das Tracker-Armband Pokémon Go Plus unterstützen. Das Teil soll ab dem 23. September im Handel erhältlich sein und Spielern ermöglichen, per Knopfdruck Pokémon zu fangen.

Zudem will Entwickler Niantec weiter gegen Cheat-Software vorgehen, die Betrügereien im Spiel ermöglicht. Außerdem soll die im letzten Update eingeführte Bewertungsfunktion optisch überarbeitet werden. Das Update soll in den nächsten Tagen erhältlich sein.