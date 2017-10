Neues Restaurant in Ludwigsburg Bambus statt Barock

Von Sandra Dambacher 13. Oktober 2017 - 18:38 Uhr

In den ehemaligen Räume des Waldhorns am Schloss gibt es jetzt Vietnamesisches statt Schwäbisches auf die Teller. Vom einst barocken Charme sind nur noch die alten Säulen übrig.





Ludwigsburg - Wo einst barocke Möbel an vergangene Zeiten erinnerten und Rostbraten serviert wurde, ist es jetzt trendig, und es kommt Vietnamesisches auf die Teller – zunächst sicher ein Schock für alle, die sich daran gewöhnt hatten, dass das Waldhorn am Schloss dort die alte Ludwigsburger Tradition hochgehalten hatte. Und das mehr als sechs Jahre lang im immerhin ältesten bürgerlichen Gebäude in der Stadt.

Der Gasthof wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut. Dort soll einst sogar Wolfgang Amadeus Mozart sein Haupt gebettet haben. Heute ist das Haus denkmalgeschützt. Deshalb sind nun nach der Renovierung doch ein paar alte Säulen und der Originalboden übrig geblieben. „Am Anfang dachte ich, da muss einfach alles raus“, sagt Ngon Dinh, der Geschäftsführer des Restaurants Breitengrad 17, das am Donnerstag eröffnet hat. „Dann fand ich die Idee aber gut, auf dem, was da ist, aufzubauen.“

Viele vegetarische, gluten- und laktosefreie Gerichte stehen auf der Karte

Entstanden ist ein Mix aus barocken Säulen, asiatischen Elementen, Bambusstühlen und Retrolampen. „Asiatischen Kitsch wollten wir nicht.“ Auf der Terrasse könne er sich Partys mit DJs und Buffet vorstellen. Damit holen Ngon Dinh und sein Team den Raum ins 21. Jahrhundert. Sie wollen das, was seit 2009 in Stuttgart funktioniert, in der Barockstadt etablieren. In der Landeshauptstadt betreibt der 36-Jährige mit Schwester und Schwager das erste Restaurant „Breitengrad 17“. Der Name verweist dabei auf ihre Herkunft, denn auf diesem Breitangrad liegt die ursprüngliche Heimat ihrer Eltern: Vietnam. Aus seiner Familie kennt er das traditionelle Essen, das auch hier auf den Tisch kommt – wie Rindfleisch mit Zitronengras auf Reisnudeln oder vietnamesische Crêpes. Und diese Gerichte erlebten gerade einen Boom. „Bei uns gibt es sehr viel Vegetarisches, Laktose- und Glutenfreies“, sagt er. Auf die gut verträgliche Küche seien früher eher Frauen „abgefahren“. „Heute wollen sich auch Männer gesund ernähren.“ sagt er. Auch darin sieht er den Grund, dass sich „Breitengrad 17“ in Stuttgart bereits einen Namen gemacht hat. Das will er nun auch in Ludwigsburg schaffen.

Der Familie zuliebe das Waldhorn am Schloss aufgegeben

Dass nun ein vietnamesisches Restaurant in diese Räume gezogen ist, überrascht Silvia Schreiner nicht. Sie hat zuvor das Waldhorn am Schloss mit ihren Bruder Marco Bissoli betrieben. „Vor uns waren ein Steakhouse und eine Pizzeria drin“, sagt sie. An der Tradition, die sie dort aufleben ließen, habe ihr Herz gehangen. Doch mit der Übernahme des Cafés Schlosswache am Residenzschloss im Jahr 2015 sei es zunehmend schwer geworden, beides zu betreiben: „Wir haben immer mehr Veranstaltungen bewirtet.“ Dazu kam das Catering für Hochzeiten im Schloss. „Wir wollten aber wieder mehr Zeit für unsere Familien haben“, sagt Schreiner. Die Schlosswache schließt bereits um 18 Uhr ihre Pforten, deshalb fiel die Entscheidung darauf. Jetzt will sie bald beim Nachbarn reinschnuppern und sehen, was er aus dem Waldhorn gemacht hat. Vielleicht stoßen die beiden dann mit einem asiatischen Cocktail an. So etwas gibt es dort nämlich auch.