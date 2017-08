Neues Design für Facebook-App Diese Dinge ändern sich

Von len 16. August 2017 - 16:27 Uhr

Vom Facebook-Blau müssen sich App-Nutzer in Zukunft teilweise verabschieden. Foto: AFP

Ungewohnter Anblick für Facebook-Nutzer: Die App-Version erscheint bald nicht mehr im wohlbekannten Blau, Profilbilder und Kommentare bekommen ein anderes Design.

Stuttgart - Urlaubsbilder von Freunden, Empfehlungen zum Lieblingsrestaurant um die Ecke, aktuelle Nachrichten – das und vieles mehr sehen Facebook-Nutzer in ihrem Newsfeed. Bald erscheint dieser Feed in der App-Version in neuem Design. Wir haben die wichtigsten Änderungen für Sie zusammengestellt.

Grau statt blau

Die wohl markanteste Änderung: Der blaue Balken, der aktuell über Posts und Kommentaren zu sehen ist, wird durch eine graue, schmalere Variante ersetzt. Einzelne Beiträge im Newsfeed werden grau hinterlegt und Buttons zum Liken, Kommentieren und Teilen von Inhalten werden größer.

Rund statt eckig

Profilbilder werden nach der Umstellung – sowohl im Newsfeed als auch im Kommentarbereich – rund statt eckig dargestellt. Problematisch wird das beispielsweise für Marken und Firmen, die ein eckiges Logo als Profilbild verwenden. Beim Profilbild auf der eigenen Seite ändert sich nichts. Hier ist das Bild nach wie vor quadratisch.

Kommentare in Sprechblasen

Kommentare zu Beiträgen sind zukünftig grau hinterlegt und erscheinen in Sprechblasen. Damit soll besser erkennbar sein, welche Kommentare aufeinander bezogen sind. Likes und Reaktionen sind dann nicht mehr unter den Kommentaren, sondern seitlich zu sehen.