Neuer Trend in Hollywood? Kristen Stewart überrascht mit raspelkurzen Haaren

Von dpa/mma 10. März 2017 - 10:19 Uhr

Bei einer Sondervorführung ihres neuen Films „Personal Shoppers“ zeigte sich US-Schauspielerin Kristen Stewart mit platinblonden, raspelkurzen Haaren. Ein neuer Trend in Hollywood? Auch Popstar Katy Perry trägt die Haare seit Kurzem kurz und blond.





Los Angeles - Kurze, blondierte Haare bei Frauen scheinen in den USA gerade schwer in Mode zu sein. Nach Popstar Katy Perry rasierte nun auch Schauspielerin Kristen Stewart („Twilight“) ihre dunklen Haare bis auf wenige Zentimeter ab und blondierte den Rest. „Wir haben heute mal etwas anderes ausprobiert“, schrieb Friseurin Bridget Brager unter ein Foto der frisierten Stewart auf Instagram.

Bei den Fans rief der neue Look gemischte Reaktionen hervor. „Oh please stop the nonsense“, schrieb ein Instagram-Nutzer unter das Bild. „Stunning!“, „Best one ever !!!!“ und „truly absolutely beautiful“ kommentierten andere User. Schon im vergangenen Jahr zeigte sich Stewart mit platinblond gefärbten Haaren. Der Hairstylist Adir Abergel schnitt ihr einen frechen Bob.

Neuer Look für neue Rolle

Ob sich die 26-Jährige den Schopf nun aus einem bestimmten Grund oder einer Laune heraus scheren ließ, war zunächst unklar. In der US-amerikanischen Fernsehsendung „Today“ erklärte sie am Donnerstag, dass sie sich den Look für eine neue Rolle zulegte: Stewart wird eine Rolle in dem Thriller „Underwater“ spielen. „Ich werde eine Maschinenbauingenieurin spielen, die auf einer Bohrinsel auf dem Grund des Ozeans arbeitet“, sagte die junge Schauspielerin. Dabei werde sie die meiste Zeit einen Helm tragen. „Für mich ist die neue Frisur praktisch“, sagte sie. „Ich wollte das schon lange machen.“

Ihren neuen Haarschnitt präsentierte Stewart erstmals bei einer Sondervorführung des Films „Personal Shopper“. Darin spielt sie die persönliche Shopping-Assistentin einer berühmten Modedesignerin – mit schulterlangen, braunen Haaren.